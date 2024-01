Souček prodloužil s Hammers. Zůstane i Coufal? Klub prý uplatnil opci, ale...

Minimálně jeden z českých fotbalistů bude pokračovat v barvách West Hamu a klub měl udělat výrazný krok i k setrvání druhého, ale má to háček. O prodloužení záložníka a kapitána české reprezentace Tomáše Součka se psalo už v létě. Hammers dnes oficiálně dohodu do roku 2027 potvrdili. Déle by mohl zůstat i Vladimír Coufal, klub totiž podle listu The Sun uplatnil opci a prodloužil s ním smlouvu do léta 2025. Český obránce však prý není ani trochu spokojen, protože by chtěl delší a lepší kontrakt.

Osmadvacetiletý záložník Souček uzavřel s anglickým klubem, kterému aktuálně patří šesté místo v tabulce Premier League, nový kontrakt do června 2027. Londýňané o tom informovali na svých internetových stránkách sdílením dosavadních momentů v dresu Hammers s komentářem „Super Tom 2027“.

Souček působí ve West Hamu od začátku roku 2020, kdy přišel na hostování z pražské Slavie. V létě pak do londýnského klubu přestoupil jako nejdražší hráč z české ligy a podepsal kontrakt na čtyři roky. Stal se jednou z opor týmu a na začátku prosince poprvé vedl „Kladiváře“ do soutěžního zápasu jako kapitán.

O tom, že se Souček dohodl s West Hamem na prodloužení smlouvy, už v létě informoval server The Athletic. Klub to ale oficiálně oznámil až nyní. „Jsem velmi šťastný, že jsem podepsal tuto novou smlouvu, a jsem velmi hrdý, že zde mohu pokračovat ve své kariéře. Za ty čtyři roky, co jsem ve West Hamu, jsem si užíval každý okamžik. Příchod do Anglie pro mě byla nová zkušenost a za tu dobu, co jsem tady, jsme byli úspěšní,“ citoval Součka klubový web.

„Vyhráli jsme trofej, měli dobré výsledky v Premier League a jsem spokojený také se sebou, že jsem hrál téměř každou minutu. Cítím, že mě tady fanoušci oceňují. To byl velký důvod, proč jsem chtěl prodloužit smlouvu s West Hamem. Cítím, že je to teď můj domov a v budoucnu chci s tímto skvělým klubem dosáhnout ještě více,“ doplnil kapitán české reprezentace, který v této sezoně zatím zaznamenal za West Ham osm soutěžních branek.

Coufal přišel do londýnského klubu v říjnu 2020 rovněž z pražské Slavie za šest milionů eur (tehdy přes 162 milionů korun) a také patří k oporám týmu. V Premier League dosud odehrál 108 zápasů. V minulé sezoně pomohli se Součkem „Kladivářům“ k vítězství v Konferenční lize. Podle The Sun však není Coufal s prodloužením smlouvy za stávajících podmínek spokojený a mohl by stát o přestup jinam.