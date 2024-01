Neobroušený a zbrklý talent Diouf. Novinář popsal slávistickou posilu

Už počtvrté za poslední rok se Slavia při výběru posily podívala do Norska. Tentokrát to je senegalský levý wingbek El Hadji Malick Diouf. Za devatenáctiletý talent poslali „sešívaní“ do Tromso přes 2 miliony euro. „Fyzický aspekt jeho hry je působivý. Je ale stále velmi, velmi neobroušený,“ říká Josh Butler, britský novinář specializující se na norský fotbal. Zároveň popsal, co tamní hráče z Eliteserien na české lize láká.