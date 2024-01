Kotal o těžkém jaru v Hradci i Haškovi: Formovala ho právnická rodina

Nového kouče národního mužstva poznal už jako mladíka ve Spartě na začátku osmdesátých let. On, starý mazák, Ivan Hašek coby zelenáč, který hned od začátku dával jasně najevo, že z něj bude persona. Nynější trenér Hradce Králové Václav Kotal na Haškovi poznal vliv rodiny; aktuálně věří, že mu pomohou asistenti Köstl s Veselým, kterého vedl v dorostu. Nejen strahovským verdiktem se však musí bard ligových laviček zabývat – zejména chystá „votroky“ na složité jaro.

Sedí vám Ivan Hašek jako trenér nároďáku?

„Co říkám volbě? (usměje se) Je to volba… Myslím, že zkušenosti má, nevidím v tom problém. Samozřejmě, mohou se objevit argumenty, že dlouho nebyl v českém prostředí, ale myslím si, že má dostatek informací – a to nejen od svých asistentů. Vztah k Česku rozhodně neztratil, určitě místní poměry sledoval. Navíc spousta kluků hraje venku, takže to není nejmenší problém.“

Trošku jste si rýpnul do slova volba. Neměla by mít větší slovo sportovní rada?

„Kluci odstoupili, že? Důležité je rozdělení pravomocí. Jestli to rada kolem Vládi Šmicera vůbec mohla, nebo nemohla ovlivnit. Vždycky tam nějaký poradní sbor fungoval, což je správně. Já osobně mám rád konstruktivní kritiku, nad kterou člověk přemýšlí, jen nesmí být samoúčelná a osobní. Přemýšlím nad ní, snažím se zjistit, jestli na ní něco není. Jsem člověk – a myslím si, že Ivan taky – který jde do hloubky. Když je nějaký problém, hledáte příčinu, kde vzniká. A když trénujete národní tým, což jsem zažil v mládeži, nemůžete všechno postihnout sám. Musíte dát na spolupracovníky. Je potřeba mít široký okruh lidí, kterým věříte. Hodně dám na interpersonální vztahy.“

Neměli by to být především trenéři? Jindřich Trpišovský, Verner Lička, Brian Priske, Jaroslav Hřebík, vy…?

(usměje se) „U nás je to trochu jinak. Maličko se opřu do televizí, kde