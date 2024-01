Projekt Ihattaren žije, dře v Dubaji. Běh na dlouhou trať, říká Trpišovský

Jedenadvacetiletý hráč s problémovou minulostí zatím v Praze moc času nepobyl. Po podpisu smlouvy navštívil například domácí zápas se Servette Ženeva, pak se ale už pustil do tréninku, nikoliv však se spoluhráči. Jelikož do Edenu přišel se značnou nadváhou, začal individuálně.

A to pod špičkovým dohledem. Individuální tréninkový program kouče Nicolase St. Maurice vyhledávají top hvězdy evropského fotbalu – od Karima Benzemy po Williama Salibu. Dril v Dubaji očividně přinesl ovoce i Ihattarenovi, který šel s váhou výrazně dolů.

„Za měsíc udělal velký kus práce, shodil několik kilo, přibral podle testů i hodně na svalové hmotě. Je to běh na dlouhou trať, ale to jsme věděli, s tím jsme do toho šli,“ říká na začátku zimní přípravy kouč Jindřich Trpišovský.

V letadle do Portugalska s ním budou i tři nové tváře – Jindřich Staněk, Ondřej Zmrzlý a El Hadji Malick Diouf. Senegalec ještě nebyl oficiálně představen, čeká na schválená víza. Ihattaren v kádru na zimní soustředení nebude, čeká ho další individuální příprava.

„Posunul se o pár procent dál, má individuální plán, který už plnil celý měsíc a bude v něm pokračovat i v lednu. Bude v dennodenní práci s kondičními trenéry. Plán je, že ho musíme dostat kondičně a silově na úroveň, aby se mohl připojit do tréninku s A-týmem, což v tuhle dobu ještě není,“ myslí si Trpišovský.

Kdy si tak hráč s magickou levačkou zakope poprvé bago s novými spoluhráči?

„Teď nechci nic predikovat, bude to hodně o něm. Chtěli bychom, aby na konci zimní přípravy byl schopen alespoň něco absolvovat s A-týmem,“ věří slávistický trenér.