Slavia: 150 milionů do posil! Konec tlumených ambicí, titul je jasný cíl

Před sezonou si Jaroslav Tvrdík sedl před novináře, kteří s poněkud překvapenými výrazy poslouchali věty o tom, že Slavia chce být v lize nejhůře druhá... „Základním cílem je kvalifikovat se do Ligy mistrů a získat jednu domácí trofej,“ s vážnou tváří vyprávěl předseda představenstva.

Nyní by jistě mluvil jinak. Utlumené ambice jsou minulostí. Nový majitel Pavel Tykač by rád všechno.

A nejlépe hned!

V prosinci si Slavii pořídil od čínské státní firmy CITIC za dvě miliardy jako fabriku na úspěchy. Už v létě chce v náručí tisknout pohár pro nejlepší ligový tým v tuzemsku a pod sebe sešlápnout Spartu miliardáře Daniela Křetínského, velkého konkurenta z energetického byznysu.

Tykačovi bude v květnu kulatých šedesát. K narozeninám od Slavie vyžaduje jediné – a to ligový TITUL.

Proto vrcholný management sešívaných, samozřejmě s majitelovým požehnáním, vyrazil s naditým měšcem na lov. Nejprve se neuskutečnil příchod mladého švédského útočníka, pak už to ale byly trefy. Na začátku kalendářního roku 2024 oznámila Slavia dva transfery, o kterých se v zákulisí několik týdnů čile diskutovalo.

Jako první přišel na řadu olomoucký levák Ondřej Zmrzlý. O pár hodin později také reprezentační gólman a dnes již bývalá plzeňská opora Jindřich Staněk. „Chceme být připraveni na boj o titul a nic nepodcenit. Proto posilujeme i brankářský post,“ vysvětloval sportovní ředitel Jiří Bílek. Příchod sedmadvacetiletého gólmana je s určitostí nejočekávanějším přestupem zimního okna v Česku.

„Všichni vědí, co je Jindřich Staněk za brankáře, co za sebou má. Objevila se možnost ho získat. Jednání nebyla jednoduchá, ale dotáhla se do konce. Potřebovali jsme rozšířit brankářský tým o hotového brankáře, což se povedlo v největší možné kvalitě, kterou český trh nabízí. Je to velký přestup nejenom pro Slavii, ale i pro český fotbal. Pevně věříme, že naváže na to, co předváděl v posledních sezonách v lize, v pohárech a v reprezentaci,“ doufá trenér Jindřich Trpišovský.

Třetím do party je, vlastně teprve bude, další borec na levou stranu – devatenáctiletý teenager ze Senegalu El Hadji Malick Diouf. Ve středu a ve čtvrtek absolvoval v Ústřední vojenské nemocnici zdravotní testy. Oficiální představení přijde na řadu ihned, jakmile se vyřeší pracovní víza.

V zimním přestupovém okně si Slavia vyřídila ještě jednu posilu – stopera Štěpána Chaloupka. Ten však z Teplic dorazí až v létě. Navíc stále pokračuje trochu bláznivý „projekt“ s někdejším nizozemským megatalentem Mohamedem Ihattarenem, kterého Slavia na začátku prosince podepsala jako volného hráče. „Posunul se o pár procent dál, má individuální plán, který už plnil celý měsíc a bude v něm pokračovat i v lednu,“ přiblížil Trpišovský.

V součtu Slavia investovala během zimního období již 150 milionů korun. Příchod Staňka vyšel v balíčku s odchody Matěje Valenty a Lukáše Červa na padesát milionů korun, Dioufa si pořídila v základu za stejnou sumu, Zmrzlý a Chaloupek stáli polovinu.

V neděli se tým sešel poprvé v Edenu. Už ve čtvrtek odlétá na sedmnáctidenní soustředění do portugalského Algarve, kterého se zúčastní celkem pětatřicet hráčů.

„Tým je kompletní kromě nějakých drobností. Petr Ševčík je nemocný, Lukáš Masopust bude mít individuální úlevy ohledně jeho svalového zranění z konce podzimu. Všichni jsou připravení, nažhavení, vypadají velice dobře,“ pochvaluje si slávistický kouč.

V Portugalsku čekají sešívané tři přípravná utkání. Šestnáctého ledna proti Sonderjyske, o tři dny později s AIK Stockholm a sedmadvacátého ledna s čínským Pekingem Guoan.

Zápasový program na soustředění

16. ledna: Sonderjyske

Sonderjyske 19. ledna: AIK Stockholm

AIK Stockholm 27. ledna: Peking Guoan

Aktuální kádr Slavie

Brankáři: Ondřej Kolář, Aleš Mandous, Jan Sirotník, Jindřich Staněk

Obránci: Jan Bořil, Tomáš Holeš, Taras Kačaraba, Lukáš Masopust, Igoh Ogbu, Sheriff Sinyan, Tomáš Vlček, Ondřej Zmrzlý

Záložníci: David Douděra, Andres Dumitrescu, Ewerton, Jakub Hromada, Mohamed Ihattaren, Matěj Jurásek, Boluwatife Ogungbayi, Oscar, David Pech, Lukáš Provod, Petr Ševčík, Michal Tomič, Conrad Wallem, Christos Zafeir, Matěj Žitný

Útočníci: Mojmír Chytil, Václav Jurečka, Jan Lacko, Ivan Schranz, Stanislav Tecl, Muhamed Tijani, Adam Toula, Mick van Buren