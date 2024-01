Durosinmi by se mohl brzy vrátit na hřiště. Že zůstává? Nadšený není

Nepříjemný mráz štípal do tváří, teplota klesala pod minus pět stupňů. Pro plzeňské fotbalisty ale platil jasný plán – první společný trénink v zimní přípravě na hřišti. Miroslav Koubek má v kádru 28 hráčů. Nové tváře Matěj Valenta s Lukášem Červem v pondělí doběhávali fyzické testy, Rafiu Durosinmi se připravoval individuálně v posilovně. Ale pozor – k návratu nigerijského forvarda do plného tréninku může dojít už na soustředění ve Španělsku, kam Viktoria míří v závěru ledna.

Hráči Viktorie vyběhli na plac v den, kdy v Česku padají teploty strmě dolů. „Tak co, trpíte hodně?“ usmíval se trenér Miroslav Koubek, když zdravil přítomné novináře stojící u hřiště. Zkušený kouč měl obličej zahalený v šále, aby se alespoň trochu chránil od vysokého mrazu.

V náročných podmínkách běží zimní příprava na plné pecky, mužstvo se v tréninkovém areálu v Luční ulici poprvé sešlo ke společnému tréninku na hřišti. Stranou byla čtveřice Matěj Valenta, Lukáš Červ, Cadu a Pavel Šulc, kteří na vedlejším hřišti doběhávali fyzické testy. V posilovně zůstal Rafiu Durosinmi, při rehabilitaci s operovaným kolenem plní individuální plán.

„S kádrem jsme na tom dobře. Příchodem kluků ze Slavie se hlavně uprostřed pole zvýšila konkurence. Na podzim jsme byli schopni nahradit výpadek Rafiho (zraněného Durosinmiho), zápas s Astanou jsme dokonce vyhráli i bez zraněného Chorého, dokázali jsme si poradit. Příchody oživily současný kádr, je to příjemné okysličení, uvidíme, jak to dopadne u hráčů, co toho nemají tolik za sebou,“ připomněl Koubek, že z Vyškova klub angažoval Cheicka Souareho (21) a na zkoušku vzal estonského reprezentanta Alexe Tamma (22).

Koubek o Staňkovi: Dobrý deal. Čekal jsem, že půjde do ciziny Video se připravuje ...

Durosinmi je mimo hru od konce října po zápase v Liberci, zpátky v akci by mohl být poměrně rychle. Pokud vše půjde dobře, k týmu se připojí už na soustředění ve Španělsku. „Neodkážu to teď říct, šlo by o hádání z křišťálové koule. Uvidíme, jaký bude mít jeho zranění vývoj,“ dodal Koubek k hráči, jenž neprošel zdravotní prohlídkou ve Frankfurtu, čímž padl rekordní transfer. „Nadšený z toho určitě nebude. Vnímal jsem to tak, že je to hráč, který je jednou nohou pryč. Postupem času jsem se s tím smiřoval, že ho ztratíme, ale nakonec je tady,“ dodal plzeňský kouč.

Na prvním společném tréninku naopak postrádal Jindřicha Staňka. Plzeňská jednička zamířila do Slavie výměnou za Červa s Valentou. „Pořád jsem slyšel, že Jindra má slíbený odchod, pokud přijde adekvátní nabídka, co bude zajímat jeho i klub. Překvapilo mě, že nakonec jde o český klub, když se mluvilo o zahraničí, ale tam adekvátní nabídka nepřišla. Nahradila to Slavia, pro hráče je to zajímavé na úrovni jeho vysněného angažmá. Když to nastalo, zajímalo mě, co to bude znamenat po sportovní stránce pro kádr Plzně. Jak jsem říkal, teď to vypadá jako dobrý deal,“ vrátil se Koubek k největšímu českému přestupu zimy.

Plzeň se chystá na zápasy v lize, MOL Cupu i jarní fázi Konferenční ligy. „Třetí místo v lize bereme, budeme si ho hlídat. To je jedna výzva. Pak nás čeká MOL Cup, kde bychom se rádi pokusili o nejvyšší hrozny, to znamená výhru. Čekají nás tři zápasy, máme to jako cíl, pokusit se vyhrát pohár. V Konferenční lize počkáme na los. Rád bych po něm konstatoval, že jsme v ní ještě neřekli poslední slovo,“ nastínil Koubek.

Viktoria odlétá na soustředění tradičně do Benidormu, tentokrát míří do Španělska 22. ledna. V plánu jsou tři přípravné zápasy, generálkou vyvrcholí příprava ve čtvrtek 1. února. Do ligy vstupuje Viktoria v sobotu 10. února proti Mladé Boleslavi. Před odletem do Španělska odehraje Plzeň ještě tři duely, začíná v sobotu od 11 dopoledne doma proti Viktorii Žižkov. Další zápas čeká tým proti Doubravce a před odletem do Španělska mužstvo odehraje zápas proti Dukle. Soupeři pro kemp ve Španělsku jsou ještě v jednání.

Kádr Plzně pro zimní přípravu

Brankáři: Martin Jedlička, Marián Tvrdoň, Viktor Baier

Obránci: Lukáš Hejda, Radim Řezník, Milan Havel, Václav Jemelka, Libor Holík, Jan Paluska, Sampson Dweh, Robin Hranáč.

Záložníci: Jan Sýkora, Jhon Mosquera, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Ibrahim Traore, Pavel Bucha, Erik Jirka, Pavel Šulc, Cheick Souaré, Lukáš Červ, Matěj Valenta, Cadu

Útočníci: Tomáš Chorý, Matěj Vydra, Jan Kliment, Rafiu Durosinmi, Alex Tamm.

Přípravné zápasy

Sobota, 13. ledna: FCVP – Viktoria Žižkov 11:00 (Luční ulice)

FCVP – Viktoria Žižkov 11:00 (Luční ulice) Středa, 17. ledna: FCVP – Senco Doubravka 16:30 (Luční ulice)

FCVP – Senco Doubravka 16:30 (Luční ulice) Sobota, 20. ledna: FCVP – Dukla Praha 11:00 (Luční ulice)

Herní kemp v Benidormu: 22. ledna – 1. února (jména soupeřů v jednání)

Předběžné termíny zápasů: čtvrtek, 25. ledna, neděle, 28. ledna, čtvrtek, 1. února

Start FORTUNA:LIGY: sobota, 10. února: FCVP – FK Mladá Boleslav 18:00 (Doosan Arena)