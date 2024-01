Z Česka na mistrovství Afriky a Asie: Iráčan, Zambijci i rodák ze Serrekundy

Kdo z Česka poletí na mistrovství Afriky a Asie? • FOTO: koláž iSport.cz Africký pohár národů a jeho asijský skoro jmenovec se v pátek a sobotu naplno rozjedou. K mání budou největší hvězdy typu Mohameda Salaha, Sadia Maného či Son Heung-mina. Zároveň se však na turnaji představí i fotbalisté, kteří působili či působí v Česku. A zapomeňte na stálice Simon Deli či Michal Ngadeu. Ti už jsou za zenitem a konečné nominace Pobřeží slonoviny a Kamerunu se bez nich obešly. Letos je paleta o malinko pestřejší a exotičtější.

James Gomez (Gambie/Sparta) Věk: 22 let Pozice: obránce Zápasů/gólů ve Spartě: 10/0 (z toho 2/0 za rezervu ve druhé lize) Zápasů/gólů v reprezentaci: 16/1 Když v létě přicházel z dánského Horsens na přestup, jistě si od něj Brian Priske i sparťanská veřejnost slibovali více. Jakmile nadějný stoper nastoupil, kupil chyby. To asi v tom lepším případě. Když bylo hůř, působil někdy na hřišti, že ho zápas vlastně příliš nezajímá. Na Africkém poháru národů čeká jeho Gambii „skupina smrti“. Narazí totiž na obhájce titulu Senegal, silný Kamerun a Guineu s kanonýrem Serhou Guirassym. Gomez v reprezentaci nepatří nutně do základu, ale dá se čekat, že do šampionátu zasáhne. Třeba se na africkém kontinentu chytne. James Gomez při své přemiéře v základu Sparty v Jablonci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Aiham Ousou (Sýrie/Slavia) Věk: 24 let Pozice: obránce Zápasů/gólů ve Slavii: 73/2 Zápasů/gólů v reprezentaci: 0/0 Oficiálně pořád patří sešívaným, i když jeho návrat do červenobílého se považuje za krajně nepravděpodobný. Kam povedou jeho další kroky, je zatím nejasné, ale dělat, že mladý stoper ve Slavii nikdy nebyl? Zbytečnost, odvedl jí cenné služby. Naposled se vydal na hostování do švédského Häckenu. Však se taky ve Skandinávii narodil a reprezentoval Švédsko. Teď se ale rozhodl pro zemi svých předků, takže bude zajímavé sledovat, jak do syrské reprezentace zapadne. Na šampionát se podívá i hráč Dunajské Stredy Ammar Ramadan. Sýrie však vysoké ambice mít nemůže. Už ve skupině se očekává její konec. Narazí totiž na Austrálii, Uzbekistán a Indii. Aiham Ousou slaví svou trefu do sítě Liberce • Foto Pavel Mazáč / Sport

Benson Sakala (Zambie/Mladá Boleslav) Věk: 27 let Pozice: obránce/záložník Zápasů/gólů v Mladé Boleslavi: 16/0 Zápasů/gólů v reprezentaci: 37/0 Tenhle chlapík bezpochyby českou kotlinou postupuje velmi šikovně. Ze Žižkova do Příbrami a v létě za lepším o patro výš do města automobilů, kde na něm na podzim stavěl Marek Kulič jako na defenzivním štítu uprostřed pole. Z Příbrami ale víme, že dobře zastane i post stopera. V zambijské reprezentaci už nejde o žádného vyjukaného zajíce. Když se zadaří, Sakala na turnaji oslaví 40. zápas v národním týmu, momentálně jich má na kontě 37. Ve skupině potká favorita z Maroka, outsidera z Tanzanie a teoreticky by to měl být boj o druhý flek s Demokratickou republikou Kongo. O českých reáliích si bude moci popovídat i se spoluhráčem Goldenem Mafwentou z Vyškova. Jinak jsou hvězdami Zambie třeba Patson Daka (Leicester), kapitán Musonda (Horsens) či řízný obránce se zkušenostmi z Lille Stoppila Sunzu. Mladá Boleslav - Plzeň: Sakala ve vyložené šanci hlavičkoval nad bránu! Video se připravuje ...

Júsuf Hilál (Bahrajn/Mladá Boleslav) Věk: 30 let Pozice: útočník Zápasů/gólů v Mladé Boleslavi: 19/6 Zápasů/gólů v reprezentaci: 96/13 Někdy má pověst forvarda, který se nepředře, ale kvalitou v Česku přesvědčil. Kdyby ne, těžko by postupně oblékal dresy Bohemians, Slavie, Liberce a nyní Mladé Boleslavi. V české lize nasázel 17 gólů. Je platný ve vzdušných soubojích. Na borce, kterého mnozí vítali kvůli jeho exotickému původu s úsměvem, slušná kariéra. V reprezentaci je stálicí. Jediným hráčem, který si vydělává v Evropě a se 13 reprezentačními trefami je druhý nejlepší střelec týmu, jež narazí ve skupině Asijského poháru na Jižní Koreu, Malajsii a Jordánsko. Kromě Malajsie se bude jednat asi o soupeře nad síly Júsufova týmu. Teoreticky může dosáhnout na stovku reprezentačních startů, jenže to by musel Bahrajn postoupit ze skupiny. Boleslavský Júsuf Hilál v souboji se sparťanem Jamesem Gomezem • Foto Michal Beranek / Sport

Santiago Eneme (Rovníková Guinea/Vyškov) Věk: 23 let Pozice: záložník Zápasů/gólů ve Vyškově: 17/1 Zápasů/gólů v reprezentaci: 21/0 Čtyři roky se ho snažili piplat ve francouzském Nantes, než v létě minulého roku zavítal do Vyškova a rozšířil tak tamní africký projekt. Básní se o jiných perlách na jihu Moravy, nicméně Eneme sází na původ ze země, která tolik na první dobrou fotbalově nezaujme. Ale pozor! Evidentně je to pohárové mužstvo. Před dvěma lety jako outsider prošla Rovníková Guinea do čtvrtfinále, v roce 2015 z toho byla dokonce 4. příčka. A k tomu v kvalifikaci na letošní šampionát má Eneme a spol. v kapse skalp Tuniska či remízu s Burkinou Faso. Hvězdní spoluhráči? Asi José Machín z Monzy, kapitán Emilio Nsue, který dožívá v nižších španělských ligách a obránce Federico Bikoro nastupující v tuniské lize. Ve skupině s Nigérií, Pobřežím slonoviny a Guineou-Bissau ale mohou jen překvapit. Jenže to „equatoriálnímu týmu“ vyhovuje. Santiago Eneme v reprezentačním dresu • Foto Profimedia

Golden Mafwenta (Zambie/Vyškov) Věk: 22 let Pozice: obránce/záložník Zápasů/gólů ve Vyškově: 28/1 Zápasů/gólů v reprezentaci: 9/0 Druhá vyškovská stopa na Africkém poháru národů je v klubu s přestávkou od roku 2021. V reprezentaci se ale teprve zabydluje a nedá se čekat, že by byl pro Zambii oporou, ačkoliv v úterní generálce na šampionát odehrál celý poločas v přípravném duelu s Kamerunem. Takový Sakala zůstal jen na střídačce. Mafwenta tak mohl zabojovat o sestavu. Škoda pro Vyškov, že se na Africký pohár nekvalifikovala Uganda, protože útočník Farad Bayo tam platí za důležitého útočníka. I dva Vyškované ale na závěrečném turnaji stačí, co říkáte? Golden Mafwenta • Foto Profimedia/ČTK



Merchas Doski (Irák/Slovácko)

Věk: 24 let Pozice: obránce Zápasů/gólů na Slovácku: 56/4 Zápasů/gólů v reprezentaci: 10/0 Když před rokem a půl přicházel z druholigového rakouského Innsbrucku, bylo to asi podobné jako v začátcích Júsufa. Málokdo zvenčí věřil, že se kluk s odlišnou mentalitou v Česku prosadí. A on se Doski pod náročným Martinem Svědíkem skutečně prodral k šanci a okusil i evropské poháry. Narodil se v Hannoveru, ale prozíravě si spočítal, že na německou reprezentaci to asi nebude. A rozhodně není sám v irácké reprezentaci. Děti imigrantů se k Iráku pravidelně hlásí. V kádru jsou hráči z nizozemské, švédské či norské ligy. Ne nadarmo Irák celý Asijský pohár opanoval v roce 2007 a pak přidal o 8 let později bramborovou medaili. V konfrontaci s Japonskem by si Doski mohl zahrát proti hvězdám z top lig. Duely s Vietnamem a Indonésií už budou vyrovnanější. Doski tak ve skupině narazí na svého někdejšího spoluhráče Filipa Nguyena… Plzeň – Slovácko: Merchas Doski přízemní ránou vyrovnal na 1:1 Video se připravuje ...

Filip Nguyen (Vietnam/Slovácko/Liberec) Věk: 31 let Pozice: brankář Zápasů v Liberci: 92 Zápasů na Slovácku: 76 Zápasů v reprezentaci: 0/0 …kdo by čekal, že na Asijském poháru se potkají někdejší kolegové ze Slovácka? Filip Nguyen se narodil v Praze, dlouhé roky přesvědčoval o svém umění v nejvyšší soutěži a byla doba, kdy měl nakročeno i do reprezentace, tedy té české. Se Slováckem si zahrál evropské poháry, až řekl dost. Vyslyšel volání svých předků a vydal se po třicítce do Vietnamu, kde kope první ligu. Postup přes Japonsko či Irák do osmifinále bude těžký rébus. Kompletní vietnamská soupiska je z domácí soutěže. Nguyen je v 31 letech druhým nejstarším hráčem výběru. Filip Nguyen ještě v dresu Slovácka Video se připravuje ...