Sigma vs. Hradec na Maltě: kondice i neefektivita. A game changer je zpět

Nezodpovědnost vs. kondice

Třicet minut povedených, závěrečných patnáct slabých. A to v obou poločasech. Sigmě se konce hrubě nevydařily, místo aby brejkem do otevřené obrany rozhodla, lajdáckým způsobem se strachovala o remízu. „Musíme mít daleko lepší kontrolu, zbytečně jsme ztráceli a spěchali. Chtělo to klid,“ popisoval olomoucký kouč Václav Jílek. Protějšek Václav Kotal byl naopak spokojený s tím, že Hradec Králové se kondičně vyrovnal soupeři, který v pauze protočil kompletní sestavu. „Paradoxně jsem si myslel, že díky druhé jedenáctce nás Sigma bude přehrávat. Kondičně se mi to líbilo,“ pochválil.