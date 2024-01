Jílek: Austria by atakovala českou top trojku. Kdo ho potěšil a co gólmani?

Jak jste spokojen s turnajem?

„Celkově skvělá organizace i podmínky, jenom superlativy. První soustředění, kdy jsme neměli jediný zdravotní problém, což je na začátku přípravy strašně důležité. Musím zaklepat. Výborní soupeři, každý trochu z jiného ranku. A byť v některých fázích zápasu možná nebyla z naší strany taková odpovídající kvalita, jakou bychom všichni chtěli, tak z pohledu kondiční aktivity to kluci zvládli. A to byl prvotní úkol. Zvládli to i proti Austrii (remíza 0:0).“

Což musela být pro některé těžká škola...

„Viděl jsem ji už v předchozích zápasech jako velmi kvalitního soupeře. Proti nám to potvrdili. Dobrá zkušenost pro hráče, i co se týče typologie soupeře. Viděli, v jaké intenzitě a kvalitě se dají dohrávat věci. Zase jiná organizace hry. Austria byla lepší v přechodu a postupném útoku, my zase měli více vyložených šancí. Nakonec spravedlivá remíza. Byť v této chvíli není výsledek rozhodující a určující, jsem rád, že jsme to zvládli a obhájili vítězství z předloňského roku.“

Co se vám na Austrii tak líbilo?

„Zmiňovali jsme už při přípravě na zápas, že sice nevyhráli s Hradcem, ale i tak byli výborní. Bylo by dobré, kdybychom se prezentovali takovou typologií jako Austria. Je to hodně živé, nebezpečné, agresivní. Dotahují vápno, jsou rychlí v přechodu. Akorát je asi trápila efektivita.“

Jak by si Trnava a Austria vedly v české FORTUNA:LIZE?

„Tyhle spekulativní otázky... (úsměv) Austria je velmi silný tým, proháněla a mohla by brát body i naší top trojce. Díval jsem se před zápasem, že v rakouské lize je na sedmém místě, což je s takovou herní kvalitou a agresivitou zajímavé. Ani Trnava nemá vůbec špatné mužstvo. Je těžké to hodnotit, protože nevíme, s jakou sestavou a záměrem nastupují, jak to celkově pojímají. Nevím, jak by tyhle týmy dopadly v Česku, ale mně je určitě bližší pojetí Austrie. Kondiční náročnost, kvalita v přechodu, systémovost – to všechno tam bylo. Opravdu si myslím, že by byla schopná atakovat naši silnou trojku.“