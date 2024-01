Křetínský o Krejčím a prodeji Hložka: Kdyby zůstal, rodina se rozložila

Tomáš Rosický nevyloučil, že Ladislav Krejčí v tomto přestupovém okně opustí Spartu. I když sportovní ředitel českého mistra zdůraznil, že má v plánu udržet současný kádr. To potvrdil už na začátku loňského prosince majitel klubu Daniel Křetínský, jenž označil Krejčího za svého nejoblíbenějšího fotbalistu. „Nechci pouštět nikoho, nikdy a nikam. Problém je, že hráči začnou v jeden moment zuřivě brečet,“ řekl jeden z nejbohatších Čechů během prosincové debaty pořádané spolkem Econet , která se nyní objevila na YouTube.

Na závěr prosincového rozhovoru se studenty dostal otázku: „Kdo je váš oblíbený fotbalista?“ Daniel Křetínský, majitel pražské Sparty, ukázal na Ladislava Krejčího. „Je to díky tomu, že je mimořádný charakter,“ vysvětlil volbu.

Když zaznělo Krejčího jméno, z druhé strany se hlasitě ozvalo: „Tak ho nepouštějte do Španělska!“ Ano, La Liga je jedna ze soutěží, jejíž kluby mají kapitána letenského týmu v hledáčku.

Spekuluje se o Seville, dlouhodobý zájem o služby 24letého stopera je i v Německu. Loni v létě se na něj mělo dotazovat Lipsko.

„Počkejte, to je naprostý omyl,“ zarazil se Křetínský. „Řízení Sparty je o tom, na kdy načasujete odchod, aby se hráč ještě nezhroutil. To je náš problém. V posledních mnoha letech neprodáváme kvůli penězům. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou řešíme, je přesvědčit toho hráče, aby chvíli zůstal. A oni se nenechají přesvědčit ani v případě, když je to v jejich zájmu.“

Sparta loni na jaře získala po devíti letech titul a s tím přišla i hrozba, že zahraniční kluby budou lovit na Letné. Hned v létě opustil tým útočník Tomáš Čvančara, který přestoupil do Mönchengladbachu za 11 milionů eur (zhruba 264 milionů korun).

Křetínský ovšem zmínil hráče, který se ze Sparty přesunul do bundesligy už v létě 2022. „Vemte si Adama Hložka,“ začal vyprávět. „On i jeho rodina by se rozložili, kdyby neodešel. A v Leverkusenu nehraje. Kdyby odešel o rok později a hrál ještě pod Priskem, tak je to úplně jiná situace.“

Jenže Sparta talentovaného ofenzivního hráče neudržela. Hložek se ještě v 19 letech upsal Bayeru Leverkusen, který za něj zaplatil zhruba 18 milionů (asi 450 milionů korun).

Dalším v pořadí, kdo z Letné zamíří do velkého klubu, může být Krejčí. Ale Křetínský vymyslel strategii, jak kapitána Sparty ještě udržet. „Je to potřeba říct Láďovi. Hoďte mu na instáč, že nemá ještě odcházet. Udělejte kampaň: PORG (název gymnázia) prosí Krejčího… Dohodnuto?“ zakončil diskuzi Křetínský.

Zabere to?