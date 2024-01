Šimáně a Boleslav? Ke spekulacím stačí málo, tvrdí a mluví o stadionu

Nálet českých byznysmenů na tuzemské fotbalové kluby může mít pokračování. A ne jen tak ledajaké. Poté, co Slavii získal miliardář Pavel Tykač a vstoupit do Liberce se chystá Ondřej Kania, by se údajně mohl stát majitelem Mladé Boleslavi Jiří Šimáně. V zákulisí se mluví o tom, že by získal sto procent akcií od nynějších vlastníků v čele s klubovým prezidentem Josefem Dufkem. Takový krok už se očekával léta, protože Šimáně je s Boleslaví dlouhodobě spjat. Čerstvě o jeho možném „angažmá“ informoval server inFotbal.cz . „Chápu, že stačí málo, aby se o mém vstupu do klubu začalo spekulovat,“ uvedl pro iSport.cz Šimáně. Pro rozvoj fotbalové Boleslavi je podle něho klíčová rekonstrukce stadionu.

Je tomu osm let, co Šimáně zachraňoval Slavii. Přizval k tomu čínské investory, tehdy společnost CEFC, ale zanedlouho pražský velkoklub po neshodách se zástupcem spolumajitelů Jaroslavem Tvrdíkem opustil. Shodou okolností v době, kdy se tato etapa uzavírá a v Edenu přebírá vládu Tykač, mohl by do společnosti nejbohatších Čechů vlastnících domácí fotbalové značky Šimáně vstoupit znovu.

Boleslav při tom již v uplynulých dnech a týdnech sáhla k razantním změnám v zázemí: místo trenéra Marka Kuliče angažovala Davida Holoubka a sportovním ředitelem jmenovala Jakuba Dovalila.

Šimáněho pojí s Mladou Boleslaví pevné pouto, ať už díky osobní historii či někdejšímu sponzorskému kontraktu s cestovní kanceláří Čedok, která do roku 2008 patřila do jeho impéria Unimex Group. Do klubu však mířily i přímo jeho peníze. „O náš klub se velmi aktivně zajímá a podporuje ho více než