Posily Zlína: Sparťan a Uganďan, kouč se nemůže dočkat. Co „Olatunji 2“?

Na důležité postavy do útoku netrpělivě čeká fotbalový Zlín, který v sobotním zápase Tipsport ligy podlehl druholigové Zbrojovce Brno 1:2. Útočník Tomáš Schánělec (21) ze Sparty se podle informací iSport.cz připojí k týmu hned zkraje dalšího týdne. Stejně jako Fahad Azíz Bayo (25) z Vyškova. „Je to problém. Chcete mít hráče od první minuty přípravy,“ uvedl trenér Bronislav Červenka. „Teď přijdou kluci, na které jsme čekali delší dobu,“ těšil se na Baya se Schánělcem.

Pokračují testy dalších tří cizinců – útočníků Kennetha Ikugara, Charlese Chibuikeho a gruzínského záložníka Tornikeho Akhvedianiho. Proti Zbrojovce vypadal zdaleka nejlépe střapatý Nigerijec Ikugar (23, naposledy Spartak Trnava), který připomíná vizáži i herním stylem sparťana Victora Olatunjiho. Vysoký hroťák ukázal herní inteligenci, dobrý první dotek.

Větší ofenzivní jména na hostování však teprve dorazí. Jedničkou v útoku by se mohl stát mladý Schánělec, jenž na podzim nastřílel sedm branek za béčko Sparty ve druhé lize.

Ačkoliv o něj usilovalo více prvoligových celků, i díky známosti manažerů obou klubů Zdeňka Grygery a Tomáše Rosického, ho uvolní mistr na Moravu. Tady bude mít největší šanci k pravidelnému vytížení a tím pádem dalšímu progresu.

Aktuálně je zlínský kádr rozbitý nemocemi, lehčími zraněními. I proto není jasné, jestli tým odehraje na soustředění v Turecku dva přípravné zápasy, anebo pouze jeden proti iránskému FC Nassaji Mazandaran.

„Radši bych hrál dvakrát, ale vyřešíme to až podle zdravotního stavu. Chceme se vyjádřit co nejdřív, ale může se stát, že to rozsekneme až přímo na místě,“ sdělil Červenka, jemuž v sobotu na umělé trávě v tréninkovém centru Vršava scházela větší část předpokládané základní sestavy. „Je to škoda. Chtěli jsme to víc vyrotovat,“ povzdechl si trenér. „Absencí se nakupilo strašně moc,“ ulevil si.

Mimo hru byli Rakovan, Tkáč (dlouhodoběji), Slončík, Žák, Natchkebia, Ndiaye, Pablo González (narodilo se mu dítě), Bartošák, Simerský, Pidro (vyřizuje si víza v Bosně), Černín, Kolář. Ze zkoušky ve Viktorii Žižkov se vrací s nepořízenou útočník Nedeljko Kovinič.

V civilu zůstal také ghanský defenzivní záložník Cletus Nombil, čerstvá posila ze slovenské Petržalky. S mužstvem je zatím příliš krátce, první zápasovou prověrku podstoupí až ve čtvrtek proti Vyškovu. „Nechtěli jsme podstupovat žádné riziko. V plné zátěži bude s námi od pondělí,“ informoval trenér předposledního celku nejvyšší soutěže.

Zbrojovka trestala zmrzlý a unavený Zlín

Zbrojovka zkoušela dánského dvacetiletého levého obránce Andrease Troelsena z druholigového béčka Esbjergu, odehrál poločas. Hned v neděli se však musí na přání klubu vrátit domů.

Dobře si vedl hbitý Slovák Peter Juritka (19), který působil v mládeži polského Górniku Zabrze. Ve Zlíně vstřelil gól hned po 27 sekundách, kdy po sólu obratně přehodil brankáře Stanislava Dostála. I druhá trefa vítězů stála za to, k tyči perfektně usměrnil balon střídající Denis Alijagič.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili zmrzle,“ nelíbilo se Červenkovi. „Bylo vidět, že někteří hráči ještě nemají na devadesát minut. Nohy na to nejsou po náročném kondičním bloku připraveny. Herní praxi bychom měli nabrat v Turecku,“ vzhlížel k pátečnímu odletu do Antalye.