„Vězeň“ Alli: Dynamo nemá miliony na přestup, čas se krátí. Návrat do Brna?

Už jen dva a půl měsíce mají České Budějovice na to, aby uplatnily opci na Waleho Musu Alliho (23). Nigerijský křídelník je v nejhorším týmu FORTUNA:LIGY na hostování do konce sezony z Brna. Ve smlouvě je podle informací deníku Sport a webu iSport.cz přestupová klauzule ve výši 300 tisíc euro (cca 7,2 milionu korun). Není však reálné, že by (nejen) ekonomickými problémy zmítaný klub takovou sumu mohl zaplatit.