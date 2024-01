Bohemians zkusí nakopnout Hufa, vytáhli obra. Puškáče vezou Jablonci?

Do soustředění v Turecku chtěl mít Jaroslav Veselý minimálně dva nové útočníky. A kouči Bohemians se na poslední chvíli přání splnilo. Těsně před nástupu do Boeingu 737 max směr Turecko se k týmu připojil David Huf, kmenový hráč Pardubice a aktuálně nejlepší střelec druhé ligy. Na palubě byl i David Puškáč, jehož odchod do Jablonce je v řešení, naopak chyběl Tomáš Necid. Do defenzivy Bohemians v přípravě vyzkouší golema Matěje Kadlece z vlastní líhně.