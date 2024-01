Zmrzlý zastal šest postů, už dospěl pro Slavii. Bývalý trenér: Ať je víc drzý

V hledáčku slávistického realizačního týmu byl roky, velký krok z Olomouce ale nakonec Ondřej Zmrzlý udělal možná trochu později, než se čekalo. Musel dospět a přidat nadstavbu, nyní je už ale připraven odevzdat na hřišti Jindřichu Trpišovskému všechno, co má. A to prakticky kdekoliv, „sešívaní“ s ním mohou počítat minimálně na tři posty. „Je to přemýšlivý typ hráče, co zvládne navnímat úkoly na více pozicích. V tom je poctivý,“ říká jeho bývalý trenér Augustin Chromý.