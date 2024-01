Tvrdík o nové éře Slavie: rozšíření Edenu, návraty nevyšly. Co Kolář?

Video se připravuje ... Pavel Tykač by se měl oficiálně stát majitelem Slavie v půlce února, do nové éry už ale klub vstoupil. Díky nově nabité finanční jistotě si může dovolit odmítat štědré nabídky za hráče a soustředit se například na projekt mládežnické akademie či rozšíření Edenu. „Navýšení kapacity stadionu na 32 tisíc je ve výhledu pěti let stále realistické,“ řekl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík pro klubový Totální podcast. Témat Jaroslav Tvrdík v téměř hodinu a půl dlouhém rozhovoru nakousl mnoho a většina z nich se týkala blízké i vzdálené budoucnosti Slavie. Promluvil o cílech klubu, zhodnotil posily a přiznal, že Pražané poslali nabídku za Davida Zimu. Také vysvětlil situaci kolem brankáře Ondřeje Koláře. „Vyšetření zjistilo, že zákrok Kemara Roofeho ho vážně poznamenal,“ řekl Tvrdík.

Tvrdík o Pavlu Tykačovi: „Ještě není majitelem, zatím je podepsána kupní smlouva. Předpokládám, že to budeme moct říct někdy mezi 5. a 15. únorem. Znám ho moc dobře, na Slavii chodil, co klub vedu. Oslovil jsem ho s možností Slavii získat a stát se v historii klubu ‚nesmrtelným‘. Cena necelých dvou miliard, o které se spekuluje, je víceméně pravdivá. Věřím, že Slavia má majitele, který ji bude spravovat po generace.“ Expert Zahradník: Tykač je odvážný, žádný chladný kvádr. Proč koupil Slavii až teď? Video se připravuje ...

Tvrdík o cílech klubu: „Že já, moji manažeři, Jindřich Trpišovský a jeho tým zůstaneme ve Slavii, byla základní limitní podmínka prodeje klubu Pavlu Tykačovi. Dohodli jsme se s ním minimálně na dalších pěti letech. Ačkoliv má Jindra kontrakt na tři roky, na těch pět let kývl také, slíbil to. Pavel Tykač nám dal cíle, které musíme splnit. Zní takto: v období deseti let musí Slavia vyhrát pětkrát titul, čtyřikrát lze akceptovat, že ho získá náš největší soupeř, jednou je akceptovatelné, že ho získá jiný klub. Pavel Tykač bude zkrátka spokojen, když Slavia vyhraje titul každé dva roky. I když by si samozřejmě každý rok přál double. Ideální soutěží pro klub je Evropská liga, ale to neznamená, že nebudeme snít o Lize mistrů.“ Jaroslav Tvrdík (vlevo) a Jindřich Trpišovský • Foto Sport – P. Mazáč

Tvrdík o možných odchodech: „Registrovali jsme tři extrémně zajímavé nabídky na hráče základní sestavy. Za čínského majitele bychom jednu nebo dvě přijali. Tým nyní nebude pod tlakem prodejů z finančních důvodů a zůstane pospolu delší časovou dobu. Sehranost a stabilita by měla logicky stoupat.“ Slávističtí fotbalisté se radují z třetího gólu do sítě Servette • Foto ČTK / Šimánek Vít

Tvrdík o výstavbě mládežnické akademie: „Už tomu nic nebrání, je to jen otázka času. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nám v prosinci umožnilo zápůjčku 150 tisíc metrů čtverečních v Šeberově, ale rádi bychom tu plochu ještě rozšířili. Uvažovali jsme asi o osmi hřištích, ale určitě budeme myslet i na akademii o jedenácti až třinácti. Máme tři koncepty: ten, co jsme měli doposud, druhý je inspirovaný třeba Legií Varšava a třetí je model Red Bull. Když už takovou infrastrukturu budeme mít k dispozici, je třeba posouvat odchovance do A týmu, nesmí to být jen pro parádu. Stříhat pásku bychom mohli v roce 2026.“ Ondřej Kričfaluši v dresu Slavie • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Tvrdík o rozšiřování Edenu: „Zatím se ukazuje, že možnost navýšení kapacity stadionu na 32 tisíc do pěti let je stále realistická. Tři roky z toho jsou projektové, povolovací a přípravné práce. Rekonstrukce by možná mohla proběhnout i bez uzavření stadionu. Nechceme ale novému majiteli nakládat další miliardu, Stavební práce jsou drahé. Diskutujeme, zda bychom takový stadion mohli vyprodat, to je velká výzva.“ Jaroslav Tvrdík • Foto CNC/Mária Rušinová

Tvrdík o zimních posilách: „Na těch postech cítili trenéři určitou slabinu. El Hadji Malick Diouf se mi osobně hodně líbí, typický investiční projekt Slavie. Rychlý, atletický, mladý. Ondřej Zmrzlý byl Jindrovo osobní přání. Sledovali jsme ho dlouho, ale trenéři si v minulosti nebyli jistí, zda dostatečně fotbalově i myšlenkově vyspěl. Je to rychlý vytrvalec, který se dá využít víceúčelově. Nemáme alternativu k Oscarovi a to by Zmrzlý měl být. Jindřicha Staňka vysoko hodnotí naši trenéři brankařů, byl na prvním místě žebříčku našich posil. Má ambici si zkusit zahrát Ligu mistrů. Možnost mít brankáře minimálně konkurenceschopného Aleši Mandousovi pro nás byla ideální.“ Opanuje nová posila ve Slavii levou stranu a vyřadí (definitivně) Dumitresca? Video se připravuje ...

Tvrdík o Ondřeji Kolářovi: „Podrobil se důkladnému vyšetření, které zjistilo, že zákrok Kemara Roofeho ho vážně poznamenal. Některé neurologické reakce očí jsou ve stavu, kdy ohrožují jeho sportovní výkon, ale i běžný život. Má rozostřené vidění, což zdůvodňuje góly, co dostává z dálky. Má specializovanou rehabilitaci. Buď se mu v horizontu sedmi měsíců podaří vrátit na požadovanou výkonnost, nebo bude muset skončit brankářskou kariéru.“ Priske stvořil TÝM, Kolář míří k roli trojky, omluva Bořilovi a historický ligový podzim Video se připravuje ...