Torpédo Kušej podruhé na radaru Slavie. Co se dělo v divokém půlroce?

Tenhle drzý chlapík, který si na hřišti dovolí lecjaké kousky, je terno. Není divu, že o Vasila Kušeje už v létě usilovala Slavia, mladoboleslavské ofenzivní eso by se náramně hodilo do její vysoké hry. Třiadvacetiletý hráč už se dokonce fotil v jejím dresu, jenže zničehonic velký přestupový deal padnul. Nyní v zimě se červenobílí ozvali znovu a nebyli sami. Kušej při tom sám znovu uvažoval o odchodu. „Přišly zajímavé nabídky pro něho i pro nás,“ říká generální ředitel klubu z Mladé Boleslavi David Trunda. Jak se jednání před půl rokem i nyní odvíjela a proč Kušej (zatím) zůstal ve svém týmu s výhledem na EURO v Německu?

Tyhle kaufy Boleslav umí. Z druholigového Prostějova získala už Davida Juráska, Kušej byl loni v lednu dalším cenným úlovkem, který se během pouhého půlroku ukázal natolik, že přilákal zájem velkoklubů. „Je to neskutečně pracovitý hráč. Všechny nás přesvědčil o tom, že když jsme ho získali, byl to výborný krok,“ mne si ruce Trunda. Loni v létě nebylo daleko k tomu, aby šel Kušej v Juráskových stopách a nejen v jeho: do Edenu po trase z Mladé Boleslavi přifrčeli i Ewerton, Daniel Fila, David Douděra či David Pech. „Slavia už byla v jednáních velmi daleko, nabídka byla jasně daná. Komunikovali jsme s jejím vedením, se kterým máme, věřím, velmi dobré vztahy – i vzhledem k minulým transferům,“ líčí Trunda.

Až přišel den D, kdy se mělo vše v Edenu finalizovat. Podle informací serveru iSport.cz už byly oba kluby dohodnuté. Kušej dokonce zapózoval pro klubového fotografa, chystala se velkolepá prezentace přestupu. „Jednání byla dlouhá, trvala celý den,