Zlín nedává góly. Ani nevystřelíme, štve kouče. Obránce jel do nemocnice

Co si z toho utkání můžete vzít?

„Strašně nás trápí produktivita. Je slabá. Nejsme schopní dát z těch nejjednodušších situací gól. Nepadá nám to tam. Ve druhém poločase jsme měli možná pět brejkových situací, které dohrajeme úplně do tmy. Ani nevystřelíme na bránu. To mě mrzí. Jsme zbrklí, nepřesní, uspěchaní. Není to ono. Chování našich ofenzivních hráčů v šestnáctce je málo důsledné, agresivní. My chceme dávat góly a vyhrávat zápasy. A bez nich je nevyhrajeme.“

Na konci měl obránce Martin Cedidla dvakrát na hlavě vítěznou branku.

„To samé předtím Bobčík, dvakrát Slončík, Vukadinovič. Po ztrátách pak běháme šedesátimetrové úseky zpátky. Vím, že to bolí. Nastoupili kluci, kteří dlouho nehráli. Je jasné, že když přijdou po dvou měsících, nemůže to být super. To chápu. Ale spoustu momentů můžou řešit líp. Ti, co dostřídávali, měli v nohách skoro celý minulý zápas, takže tam nebyla šťáva. Ale každý se s tím musí vyrovnat. Je to o zodpovědnosti každého hráče, jak se staví ke svým silám, zdraví a jak se připraví na zápasy, tréninky. Někteří vypadají, že se správně nepřipravovali.“

Brzy odstoupil levý bek Selmir Pidro, jenž si při souboji s protihráčem roztrhl víčko, a tekla mu krev. Odjel na vyšetření do nemocnice. Velká nepříjemnost?

„Myslím, že je to drobné zranění. Není to otevřená rána, jen dvou, tří centimetrová. Vyřeší to pár stehů. Pokud mu oko nenateče, bude normálně fungovat. Nevidím to jako velkou komplikaci.“

Na křídle byl aktivní Gruzínec Zviad Natchkebia, který ukázal dravost a dobrou techniku. Co na něj říkáte?

„Proto jsme ho brali. Je dynamický, otravný, umí jeden na jednoho. Chceme, aby se prosazoval v těchto atributech a byl zajímavý. Věřím, že mu to půjde. Ale i pro něho to byl první zápas od začátku. Posily postupně doskakují. Je to syrové. I Tomáš Schánělec hrál zápas po dlouhé době. Odpracoval to, ale chybí tam lehkost, herní praxe. Až to přijde, bude to i z jeho strany lepší a lepší. Ale já chci samozřejmě vyhrávat i v přípravě. Kluci do sebe potřebují dostat sebevědomí. V sestavě mám pořád tři, čtyři otazníky. V sobotní generálce v Dunajské Stredě může nastoupit sestava na Teplice anebo taky nemusí.“

Zkušený Antonín Fantiš, jemuž v Turecku šlápl na ruku spoluhráč Cletus Nombil a zhmoždil mu zápěstí, už by chtěl hrát. Umožníte mu to?

„Ruka už je asi úplně v pořádku, ale uvidíme, jak na tom bude celkově. Ale věřím, že už se nemá čeho bát.“

Na zkoušce máte nigerijského útočníka Kennetha Ikugara. Podepíše kontrakt?

„Doufám, že se s vedením domluví. Minule hrál sedmdesát minut, teď dostal volno. Mám o něho zájem i hráči ho dobře vnímají. Víme, že potřebuje dotrénovat a nabrat herní praxi. Možná bude mít malinko výkyvy, ale stavbou těla a způsobem hry je pro nás vhodný typ.“

Jak se projevuje záložník Cletus Nombil, posila z Petržalky?

„Vypadá dobře, ale hrál druhou slovenskou ligu. To je něco jiného než první česká. Musí si zvyknout na rychlost. Ale je vidět, že je inteligentní hráč. Určitě nám v soutěži pomůže.“