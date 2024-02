Sparta po soustředění: Vitík útočí, křídelní otázka i vlna mladíků

PŘÍMO Z MARBELLY | Dvanáct dnů, tři zápasy, tři vítězství. Sparta má za sebou španělskou zimní klasiku. V Marbelle už je jako doma. Tentokrát prožila soustředění s výhledem na ostrých osm týdnů. Start do jara rozhodně nebude pozvolný, ale jedna rána za druhou: Galatasaray Istanbul v Evropské lize, dvě derby, Plzeň, Slovácko. „Čekají nás zápasy, které ovlivní zbytek sezony,“ ví dobře kapitán Ladislav Krejčí. Co Letenským kemp ve stínu palem ukázal? A co ještě před prvním duelem s Karvinou řeší?