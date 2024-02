Hradec má novou jedničku. Zadražila zaskočil Vaclík, Plzeň měla zájem

Ve vítězné generálce proti Šachtaru Doněck (2:0) na konci soustředění v Turecku odchytal Adam Zadražil první poločas. Do druhého nastoupila posila Milan Knobloch (31), jenž dorazil na poslední chvíli ze Zlatých Moravců. Na volné místo po Pavolu Bajzovi, kvůli jehož prohřeškům ho klub propustil ze svých služeb. „Vůbec jsem to nečekal. Šlo to mimo mě, nejsem hoden to komentovat,“ uvedl pro Sport Zadražil, jenž má k pozici jedničky po přípravě nejblíže.

V nejvyšší soutěži dosud nechytal. Ve svém CV má jen devětadvacet druholigových bitev a dva zápasy na podzim v MOL Cupu. Proti Jihlavě udržel čisté konto (0:1), pak však zažil zblízka smolné vyřazení v prodloužení od Slavie (0:2). Teď se před ním otevírá velká kariérní šance.

„Pokud padne karta na mě, budu připravený,“ ujistil. „Šlo by o můj první ligový start, takže zdravá nervozita bude. Ale těším se na to a doufám, že to vyjde,“ dodal.

Bajzův náhlý konec ho překvapil. On sám však z něj může vytěžit hodně. „Čekal jsem, že se v přípravě poperu o to, abych dostal na jaře nějakou šanci. Neříkám, že jsem rád, že to vyšlo takhle, ale to k fotbalu patří. Bude záležet na mně, jak se s tím poperu,“ podotkl Zadražil, jemuž před pár dny přibyl konkurent.

Jednatřicetiletý Knobloch je z trojice brankářů „votroků“ (patří mezi ně ještě třicetiletý Patrik Vízek) nejstarší a nejzkušenější. Mezi elitou odchytal 48 utkání za Liberec a Pardubice. Na podzim nastoupil devětkrát ve slovenské lize v dresu Zlatých Moravců, nejhoršího celku soutěže.

„Věděli jsme, že s Vízou nezůstaneme jenom dva,“ sdělil. „V dorostu není nikdo, kdo by nás mohl doplnit. Vedení nás informovalo, že musí někoho přivést. Řešilo se jen, kdo to bude,“ doplnil.

Padalo jedno velké jméno, a to Tomáš Vaclík. Když se to Zadražil dočetl, hned mu naskočilo: Hm, to si moc nezachytám. „Byl jsem zaskočený, když o něm média psala. Bylo by hezký s ním trénovat,“ pousmál se.

O tom, že by dostával přednost před reprezentantem, si nedělal iluze. „Se svou kariérou a jménem by asi nešel někam dělat dvojku. Jenom jsem čekal, jak to dopadne. Nakonec přišel jiný konkurent Míla, vzali jsme ho v pohodě. Nic proti němu, ale šance podívat se do branky bude větší, než kdyby tu byl Vaclík,“ uvědomil si mladý gólman, jenž několik měsíců poznával zázemí Plzně.

Do Viktorie odešel z Táborska, kde působil od malička, na hostování s opcí. „Velká změna,“ vrací se o rok nazpět. „Fotbalově mě to posunulo. Zatrénoval jsem si pod Matúšem Kozáčikem, byl tam Jindra Staněk a jako dvojka Marián Tvrdoň. Abych měl vytížení, chytal jsem v béčku s mladými kluky z akademie. Bylo to pro mě obohacující. Zlepšoval jsem si hru nohou,“ přiblížil.

Po půl roce věřil, že Plzeň uplatní opční právo na přestup. Trenéři zájem měli, jenže tehdy byla Viktoria ve složité ekonomické situaci, řešil se prodej klubu. Větší investice do hráčů byly pozastaveny, navíc brankářů bylo v kádru dost. „Pan Šádek mi to odůvodnil tím, že by dal na doporučení trenérů, ale nedávalo mu smysl dělat šestého gólmana,“ dozvěděl se.

V Hradci Králové pro něj místo mají. Zdá se, že přímo v brance áčka.