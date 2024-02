Liga jenom v suchu a teple? Termíny nejsou, i kvůli UEFA. Možností je…

Fotbalový fanoušek si v hlavě přehraje podzimní i jarní kalendář a řekne si: Ty jo, tam je volných úterků a střed. Pojďme tedy hrát raději za tepla během týdne, než se sice o víkendu, zato v mrazu koukat na fotbalisty, co kloužou na sněhu nebo blátě. Zdání ovšem klame. Ty volné termíny v podstatě nejsou.

„Volných termínů uprostřed týdne je velmi málo a všechny, které jsou k dispozici, využíváme stejně jako v ostatních evropských zemích,“ říká Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a především něco jako Pán termínovky. Pojďme se tedy i spolu s ním na možnosti, jak zahýbat s fotbalovým kalendářem, podívat za pomoci dvou výroků. Oba zazněly v prosinci.

Slavia týden po zmíněné sněhové kalamitě hrála doma s Mladou Boleslaví. Zvítězila 2:0, ale trávník nevypadal kdovíjak. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který si na špičkové kvalitě hrací plochy zakládá, po zápase prohlásil. „Podle mě bychom si z toho měli vzít ponaučení a odehrát co nejvíce zápasů v létě. Hrát třeba první tři týdny anglické a udělat si strýčka na zimu. Musíme se zamyslet do budoucna, aby se v prosinci, lednu a únoru hrálo zápasů co nejméně a v létě co nejvíce. Začít minimálně o týden dřív.“

Tak jo, pojďme tedy zkusit udělat něco jako Trpišovského zásah a posunout začátek „minimálně o týden dřív.“

Léto: Možná o týden, ale kluby se bouří

Nejdřív základní fakta. V této sezoně začínala první liga v sobotu 22. července 2023. Pro příští 2024/25 se v podstatě nic nemění, první výkop proběhne 20. července 2024. Kdyby to bylo podle Trpišovského přání, začínalo by se v sobotu 13. července.

Jenže jsme v sudém roce, kde do všech plánů zasahuje velký turnaj. Buď EURO, jako letos, nebo mistrovství světa. Stačí se podívat na kalendář a vidíme, že v neděli 14. července se v tomto roce hraje finále EURO v Německu. Takže tu máme spoustu námitek, třeba tyto tři:

a) Teď se nesmějte, ale co když Česko bude hrát finále EURO? Že by Sparta, Slavia, Plzeň i třeba další začínaly ligu bez svých největších hvězd, je těžko myslitelné. Čtvrtfinále, což je přece jenom myslitelnější, se hraje 5. a 6. července. Tedy týden před startem první ligy. Docela na knop.

b) Česko hraje poslední zápas základní skupiny 26. června. Do prvního ligového hvizdu by zbývalo 17 dní. To není moc.

c) Nedává úplně smysl začínat ligu proti finále EURO. V neděli by to dokonce ani nešlo, to UEFA přímo zapovídá. Všech osm zápasů by se tedy muselo odehrát v sobotu.

Takže v sezonách začínajících sudými roky – a musíme počítat i mistrovství světa, byť tam bývá česká účast zřídkavá – to nevychází.

Pojďme tedy na liché roky. V létě 2023 se, jak už řečeno, začínalo 22. července. O týden předsunutý výkop na 15. července by určitě byl možný. Pak by se dokonce dalo ihned zařadit i vložené kolo, protože zápasy prvních předkol evropských pohárů se českých týmů netýkají, takže bychom získali dvouzápasového zimního strýčka.

Mohlo by se jít ještě dál a začít dokonce 8. července, pak už by ten strýček čítal čtyři zápasy, pokud bychom znovu zařadili vložené kolo. Ale o této možnosti nikdo reálně neuvažuje, mimochodem by Česko s přehledem začínalo ligu nejdříve ze všech evropských soutěží. Viz tabulka začátků jednotlivých lig.

Jak se začíná v Evropě

podzim 2024 15. 7. Rumunsko, Bulharsko 22. 7. ČESKO, Švýcarsko, Dánsko, Rusko, Chorvatsko, Polsko, Slovinsko, Černá Hora 29. 7. Belgie, Rakousko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, Arménie, Bosna a H. 5. 8. Skotsko, Ázerbájdžán, Moldavsko, Lucembursko, Severní Irsko, Severní Makedonie 12. 8. Anglie, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Turecko, Kosovo, Wales 19. 8. Řecko, Kypr, Německo, Itálie jaro 2025 2. 1. Španělsko, Kypr 3. 1. Řecko 6. 1. Turecko, Malta, Gibraltar, San Marino 13. 1. Německo, Francie, Nizozemsko, Albánie 20. 1. Švýcarsko, Rumunsko, Ázerbájdžán, Andorra 27. 1. Chorvatsko 3. 2. Maďarsko 10. 2. ČESKO, Polsko, Slovinsko, Rakousko, Srbsko, Slovensko, Lucembursko, Kosovo 17. 2. Dánsko, Bulharsko, Bosna a H., Severní Makedonie, Černá Hora

Takže zůstaneme u té varianty s týdenním uspíšením. Proč po ní v Česku nesáhneme? „Naposledy byl letní reprezentační termín kvůli zimnímu mistrovství světa v Kataru v roce 2022 o týden posunutý a reprezentace hrála mimořádně až 18. června kvalifikační zápas o postup na EURO 2024,“ vysvětluje Tomáš Bárta. Proto se o začátku ligy 15. července vůbec neuvažovalo.

Navíc jsou tu zase kluby a především pak jejich trenéři, kteří v případě brzkého startu často mluví nespokojeně. Pomůžeme si zase Jindřichem Trpišovským, nic osobního. V sezoně 2019/20 začínala jeho Slavia v pondělí 15. července. „Reprezentanti se připojili pozdě, dovolená a příprava byly extrémně krátké,“ komentoval tehdejší časnější start podzimu.

Teorie: Upravit domácí pohár

Silnější kluby vedle toho už koncem července vstupují do předkol (většinou do druhých) evropských pohárů, které jsou pro ně naprosto klíčové, liga jde s lehkou nadsázkou trochu do pozadí. Sice do nich s více zápasy v nohou půjdou rozehranější, ovšem spíš u nich převáží obava z rovnice víc zápasů = větší pravděpodobnost zranění.

Je tu ještě možnost, a sice upravit formát domácího poháru. Do něj vstupují ligové týmy ve třetím kole. Později to nejde, protože čtvrté kolo rovná se osmifinále, tedy šestnáct týmů. „Nicméně změna formátu a zejména termínové listiny poháru je jednou z možností,“ připouští Bárta. Jak, to se zatím neví, o této možnosti se totiž ještě ani nezačalo diskutovat.

Obecně tedy platí: ano, v létě lze začít o týden dřív a mít náskok dvou zápasů. V této sezoně by se tedy nekončilo 19. prosince, jak tomu bylo, nýbrž 2. prosince. Což je den té zmíněné sněhové kalamity…

A pak by si ještě některé kluby počkaly deset dní na poslední zápasy základních skupin evropských pohárů.

Jaro: Žádný volný termín

Vedle Trpišovského výroku zazněl v prosinci i hlas Marka Kindernaye, výkonného ředitele O2 TV. Jeho společnost platí za fotbal velké peníze a od nové sezony budou ještě větší – přes 300 milionů korun ročně. A prý chce za tyhle prostředky do fotbalu víc mluvit. „Spíš bych vložené zápasy tlačil do jarních měsíců,“ prohlásil.

Jaké jsou tedy na jaře možnosti?

Pohled na termínovku říká, že žádné. Volný vložený termín se nabízí v prvním únorovém týdnu, ale tomu asi jaro neříkáme. Pak se jede nepřetržitě v rytmu víkend liga a v týdnu Evropa, domácí pohár nebo reprezentační přestávka. Až do června, bez výjimky.

Námitka: a co vložit kolo do termínů, kdy se evropských pohárech hraje semifinále a finále, protože tam české týmy prostě nejsou? To je jeden termín v dubnu a jeden v květnu. Zaprvé nejsou, ale mohou být. „Zadruhé, UEFA jasně zakazuje hrát domácí soutěžní zápasy proti utkáním UEFA,“ vysvětluje Bárta s tím, že to neplatí pouze pro případné dohrávky odložených utkání.

Za povšimnutí stojí novinka. S novým formátem evropských pohárů totiž skáčou do kalendáře dva lednové termíny Ligy mistrů a Evropské ligy, jejich sedmé a osmé kolo. To se bude týkat těch českých klubů, které se dostanou do základní skupiny některé z těchto soutěží.

Co z toho všeho vyplývá? Že termínovka je nacpaná, až praská, a její podoba se řídí mezinárodním kalendářem FIFA, UEFA a počty zápasů v lize a národním poháru. Termínovou listinu si samy kluby před každou sezonou schvalují. „A vždycky to probíhá bez potíží, protože moc variant není,“ upozorňuje Tomáš Bárta.

Řešením by byly hybridní trávníky, které snesou extrémnější počasí. Ty si žádají velké peníze, na které alespoň v menších klubech jen tak nedosáhnou.

Kalamita a šílený střelec = dvě kola za víkend

Může být, že se fotbalu postaví do cesty nejenom příroda, a odložené zápasy se pak navrší. Co s tím? Jednoznačné řešení neexistuje, ale jedno se nabízí: udělat si prodloužený víkend a vtěsnat do něj dvě kola.

Představme si třeba následný souběh událostí: týden po sněhové kalamitě dojde k nějaké mimořádné události. Třeba státní smutek nebo tragédie na Filozofické fakultě. Ta, kdyby se odehrála v probíhající sezoně a nikoli v zimní pauze, by nutně vedla k odložení kola. Jako k věci přistoupila hokejová extraliga.

Takže bychom místo jednoho náhradního termínu hledali dva. Na řadu by muselo přijít improvizované řešení. Konkrétní řešení neexistuje, ale má se za to, že by přišly na řadu něco jako prodloužené zdvojené víkendy. To znamená, že jedno kolo by se hrálo v pátek a druhé v pondělí. Ale i tak by se muselo hledat, aby nešlo o pátek navazující na čtvrteční pohárové zápasy českých týmů.

Velmi nouzové, v jistou chvíli však jediné možné řešení.