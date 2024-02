Přepálený luxus jménem Zima? Zbaví obranu Slavie chyb, míní Uhrin

Sto milionů za hráče do tuzemské ligy. Za českého. A ještě obránce, a ne nějaké ofenzivní eso... Přesto se Slavia s vědomím příchodu Pavla Tykače plácla přes kapsu a ze stopera Davida Zimy, navrátilce z FC Turín, udělala rekordní přestup v dějinách soutěže. Dává to smysl? Neposouvá se tím do absurdních výšin rozumná finanční hranice pro takové transfery? „V českých podmínkách na to nejme zvyklí. Jestliže ale bude Zima hrát tak, jak si každý představuje, tak je to pro Slavii velké plus,“ říká bývalý slávistický trenér Dušan Uhrin mladší v novém díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „V defenzivě nebudou takové chyby, jaké stopeři třeba poslední dva roky dělali,“ dodává.