Anketa osobností: obhajoba Sparty i střelci z „S“. A překvapení na EURO?

Luděk Zelenka, bývalý hráč Slavie a fotbalový expert: „Nikdo jiný než Slavia nebo Sparta to být nemůže. Co se týče kádrů i posil, je to vyrovnané, bodový rozdíl nicotný. Slavia je ale možná kvůli tlaku na zisk titulu v trochu horší pozici. Přišla by o něj už potřetí v řadě. Cítí, že musí, má na krku Damoklův meč a psychicky ji to může ovlivnit.“

Petr Gabriel, bývalý hráč Sparty či Bielefeldu: „Vyhraje Sparta. A srdeční záležitost v tom nehraje vůbec žádnou roli, to podotýkám. Slavia hraje bezesporu taky výborně, chuť mají jistě oba týmy, ale tím, jak se Sparta relativně nedávno dostala z těch s*aček, tak vidím titul na Letné, chtějí to podtrhnout obhajobou.“

Marek Jankulovski, bývalý hráč Baníku či AC Milán: „Těžká otázka. Sparta i Slavia mají našlapaný kádr, takže to bude otevřená partie až do konce. Přeju to tomu lepšímu. Slavia je více pod tlakem. Upřímně? Jsem rád, že se otupila ta slávistická nadvláda, protože je liga celkově zajímavější. Sparta pod Priskem předvádí kvalitu.“

Martin Frýdek st., bývalý hráč Sparty či Bayeru Leverkusen: „Bude to drama, ale věřím, že Sparta titul obhájí před Slavií. Má skvělý kádr, který posílili na slabších místech. On ten tříbodový systém je zrádný. Všichni odepsali Plzeň, ale vzpomeňme, jakou ztrátu měla v minulé sezoně Sparta po podzimu. Je to ošemetné.“

Stanislav Levý, bývalý hráč a trenér, expert deníku Sport: „Spartu čeká náročný start do jara, kdy v Evropě narazí na Galatasaray. Pokud se jí úvod podaří, bude mít Slavia těžkou práci, aby jí překazila obhajobu. Myslím, že to bude bitva až do posledního kola. Rozhodovat mohou zranění či karetní tresty. Bude to o detailech.“

Zdeněk Ščasný, bývalý hráč a trenér, expert deníku Sport: „Věřím Spartě. Ne jen proto, že vede, ale i výborně posílila a prokázala formu. Ale nebude to snadné. Jen mi přijde, že Slavia doplatila na to, že musela dřív pouštět důležité hráče, bylo tam dost změn. Sparta má naprosto vyrovnané výkony, udržela tým a doplnila na problémových místech.“

David Kobylík, bývalý hráč, expert ČT sport a deníku Sport: „Je to už mezi dvěma týmy a věřím víc Spartě než Slavii. Má lepší individuality, které budou schopny hrát do plných obran a víc je rozepnout. Přes Birmančeviče a Haraslína na křídlech nebo Laciho sezonu zlomí. Slavia má totiž rychlostní mužstvo postavené spíš na Evropu.“

Vladimír Šmicer: „Vůbec se mi nelíbí situace v Českých Budějovicích. Myslel jsem, že se to tam přes zimu trochu srovná, ale moc povzbudivé zprávy nejdou. Ale nemyslím si, že to bude úplně jasné, mezi otloukánky bych zařadil i Zlín a Karvinou. I v závěru soutěže to bude hodně zajímavé.“

Luděk Zelenka: „Určitě České Budějovice. A to ne proto, že na posledním místě momentálně jsou. Jsou tam nevyjasněné věci ohledně řízení klubu, Jiří Lerch dostal tu pozici stylem ‚když už sis to vzal, tak to máš‘. Nevraživost fanoušků vůči majiteli klubu je tak vyhrocená, že podporu mít tým nebude.“

Petr Gabriel: „Abych řekl pravdu, tak tam může spadnout každý, kdo je dole, protože bude nesmírně důležitý rozjezd do jarní části. Hlavního favorita sestupu absolutně nemám. Stačí šňůra dobrých výsledků a ten klub je úplně jinde. Když naopak nechytíte začátek, už to jede.“

Jaroslav Černý: „Upřímně jsem zvědav na Budějovice. Zůstal tam Jirka Kladrubský na pozici asistenta trenéra. Asi jsem čekal, že udělají nějakého kouče zvenčí. Na druhou stranu nemá Dynamo momentálně co ztratit. Třeba to vyjde, ale myslím si, že se na chvostu tabulky budou plácat právě oni.“

Marek Jankulovski: „Člověk to nepřeje nikomu, ale když vidím situaci Českých Budějovic, tak řeknu je. Mají své potíže vlastně všude. Vyměnily trenéry, četl jsem o finančních problémech, to vám rozhodně nepřidá. Zrovna teď s nimi hraje Baník, tak jsem zvědav. Není to ale jen o nich, bude to boj.“

Martin Frýdek: „Každý rok říkám, že to nikomu nepřeju, ale tam vidím více mančaftů. Úplně dole jsou Zlín nebo Budějovice, ale nezapomínal bych na Pardubice a Karvinou. On se tam klidně může namočit i Hradec. A Jablonec? Taky nemá nic jistého, pokud nezachytí dobře začátek jara.“

Zdeněk Ščasný: „Potom, co se všechno dělo, vidím na sestup Budějovice. Jejich výsledky ani výkony nebyly na podzim dobré, řešily hodně změn, trenérské rošády, jsou tam nevyjasněné věci kolem majitele, jestli se klub bude prodávat, nebo ne. Je tam tolik změn, že nevím, jestli to ustojí.“

František Straka: „Přál bych to Kuchtovi, ale tipuji Haraslína. Je to produktivní střelec. Hrozně se mi na podzim líbil, byl rozdílový hráč Sparty. Je excelentní. Dál v tom boji vidím Havlíka, který je dobrý borec a zároveň velké překvapení. A kdyby Šulc nepálil šance, tak by už vedl krále střelců po podzimu.“

Luděk Zelenka: „Většinou to nahrává střelcům v top týmech, co vyhrávají a dávají dost gólů. Já si ale dovolím paradoxně věřit Marku Havlíkovi. Přeci jen ve Slovácku nebude pod takovým drobnohledem. S týmem je skvěle sžitý a může pokračovat ve stejné fazoně, jako na jaře.“

Jaroslav Černý: „Havlík prožil mimořádný půlrok, ale nemyslím si, že to vyhraje on. Králem střelců bude někdo ze Sparty, nebo ze Slavie, protože budou dávat nejvíc gólů. Tipoval bych Václava Jurečku nebo Lukáše Haraslína. Ten byl ve velké formě už na podzim.“

Martin Frýdek: „Když se bude Havlíkovi dařit dál, je asi schopen to vyhrát. Osobně ale věřím, že se probudí Kuchta. Na podzim hodně gólů připravil a k tomu se sám trefil šestkrát, takže i on do boje o korunu krále střelců může zasáhnout. Gólový je v Olomouci i Juliš, který má výborný výběr místa.“

Zdeněk Ščasný: „Byť se mi Havlík líbil a dal dost gólů, vyhraje útočník nebo záložník z top trojky. Jako favority vidím Jurečku nebo Haraslína, který měl vynikající formu. Ale je to loterie, nikdy nevíte, jestli se nezraní. Vedle Haraslína do toho může promluvit ještě Kuchta. Oba mají neskutečné předpoklady.“

Koho vidíte jako jarní kometu směrem k nominaci na ME?

David Kobylík:

„Šulc z Plzně je velmi rychlý a dynamický hráč s dobrou technikou. Dřív ho brzdilo špatné zakončení, ale v Plzni se odšpuntoval. Je to nadstandardní ligový hráč. Má běžecké předpoklady a dospěl k tomu, aby pomáhal táhnout Viktorii. Věřím, že zúročí zkušenosti, aby si řekl o nominaci.“

Zdeněk Ščasný:

„Pokud Slovácko i Havlík budou pokračovat v podzimních výkonech, mohl by si o to říct. Po změně postu se z něj stal úplně jiný hráč, prospělo mu to. Nebál se najednou zakončovat, a jak přibývaly góly, rostla sebedůvěra, hrál uvolněně. Líbil se mi jeho pohyb a chuť hrát.“

Stanislav Levý:

„Úplně nečekám, že by někdo výkonnostně tak vyletěl vzhůru, aby se stal kometou směrem k ME. Možná když bude zdravý a hodně se mu bude dařit, tak Matěj Jurásek. Dál bude zajímavé sledovat hráče, kteří se zlepšovali již na podzim, ať už to byl Ryneš ze Sparty nebo plzeňský Hranáč.“

Martin Frýdek st.:

„Tvořivý záložník, který se mi líbí, je Pavel Šulc z Plzně. Mohl by mile překvapit a pokračovat v dobré formě i na jaře. Když Ivan Hašek uvidí, že se někomu hodně daří, tak se podle mě nebude bát do toho sáhnout. Zastávám názor, že když hráč nehraje v klubu, nemá v reprezentaci co dělat.“

Marek Jankulovski:

„Když jsem četl vyjádření Ivana Haška, tak by na ME měli jet hráči s formou, takže proč by se kometa objevit nemohla. Konkrétní jméno vám nepovím, ale sám jsem to zažil, když mě pan Chovanec vzal na EURO 2000 bez zkušeností, takže to jde, ale není to jednoduché.“

Jaroslav Černý:

„To by musel někdo extrémně vylétnout, protože zápasy v národním týmu jsou přece jen o něčem jiném. Asi bych směrem k ME volil ostřílenější hráče, kteří mají i zkušenosti s evropskými poháry. Vasil Kušej ale na podzim ukázal, že je možné dostat se do nároďáku, takže nikdy neříkej nikdy.“

Petr Gabriel:

„Takového hráče asi v lize momentálně nevidím a nechci nikoho zmiňovat. Podle mě má Ivan Hašek z čeho vybírat a myslím si, že je to typ trenéra, který skutečně dá na aktuální formu. Konkurence je obrovská v Česku i v zahraničí. Základ je, aby hráči v cizině nastupovali.“

Luděk Zelenka:

„Ivan Hašek se nechal několikrát slyšet, že nehledí na reprezentační historii hráčů, ale že mu jde o vytížení. A proto to může být právě Marek Havlík. Já jsem jinak velkým fanouškem Lukáše Červa. Asi to nebude hned na nároďák, ale má lídrovské předpoklady k tomu, aby na jaře hodně vylétl.“

František Straka:

„O tomhle se dá bavit až po čtyřech, pěti jarních kolech. Zmínil jsem Šulce, není špatný hráč, ale mám k němu výhrady. Musí ještě hodně přidat, aby si řekl o dres národního týmu. Pokud Havlík dá další góly, můžeme o něm uvažovat. Ale jedno jméno neřeknu, konkurence je obrovská.“

Vladimír Šmicer:

„Přál bych si, aby Vasil Kušej hrál dobře i na jaře a EURO si vykopal. Je to drzý a nevyzpytatelný hráč, který umí udělat kličku, obejít soupeře vytvářet šance ostatním. Takových máme v národním týmu málo. Když bude ve své nejlepší formě, nevidím důvod, proč by neměl být v reprezentaci.“