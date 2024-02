SESTŘIH: Budějovice – Baník 3:0. Ostuda pro Hapala a spol. Zářil Alli

Jihočeši bodovali i ve druhém zápase pod vedením trenérské dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří s týmem zakončili podzimní část soutěže bezbrankovou remízou na stadionu Bohemians 1905. Baník nenavázal na vítězství 2:0 z úvodního vzájemného duelu v sezoně a venku prohrál podruhé z posledních tří utkání.

Oba trenéři vsadili na základní sestavy bez zimních posil a museli se rovněž obejít bez nejlepších týmových střelců ligové sezony. Nigerijský útočník Baníku Tanko nenastoupil kvůli disciplinárnímu trestu, na druhé straně záložník Jakub Hora už není v kádru Dynama, odkud po ukončení smlouvy zamířil do druholigové Dukly.

Už ve druhé minutě postupoval Kubala po dlouhém pasu za obranu sám na Šípoše, který mu ale včas zmenšil střelecký úhel. Slovenský brankář vzápětí s obtížemi vytěsnil i Klímův tečovaný pokus.

Baník na vydařený vstup do utkání nenavázal a do konce první půle už hrozili pouze domácí, zejména kapitán Ondrášek. Zkušený útočník se sedmi reprezentačními starty se dostal do dvou zakončení po 10 minutách hry, jeho zblokovaná střela i následná hlavička skončily těsně vedle brány. Největší šanci měl Ondrášek v 41. minutě, kdy Suchanův střílený centr do malého vápna ze tří metrů napálil pouze do břevna.

Krátce po změně stran dostal míč do sítě Kubala, brance ale předcházel ofsajd. Videorozhodčí byl v akci i v 56. minutě. Ostravský gólman Letáček nejprve vyrazil Ondráškovu prudkou hlavičku a následně v leže vykopl i Šigutovu dorážku. Míč už ale byl o pár centimetrů za brankovou čárou a sudí tentokrát gól uznal. Jednadvacetiletý záložník se trefil podruhé v ligové sezoně.

Jihočeši po 399 minutách ukončili čekání na branku v nejvyšší soutěži a znovu se mohli radovat v 66. minutě. Aktivní Alli našel v pokutovém území Králika, jenž usměrnil míč za Letáčkova záda. Slovenský stoper dal premiérový gól v ligovém ročníku. Drtivou desetiminutovku Dynama dokonal sám Nigerijec Alli, který z nulového úhlu překvapil ostravského brankáře a třetí trefou se osamostatnil v čele týmové střelecké tabulky této ligové sezony.

Slezané se už zpátky do zápasu nedostali a nenavázali na vydařenou zimní přípravu, během níž v šesti duelech neprohráli. Pětizápasovou šňůru bez porážky naopak přeneslo do ligy Dynamo, které v nejvyšší soutěži zvítězilo poprvé od 11. kola a domácího duelu s Karvinou (1:0) ze začátku října.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Šigut, 66. Králik, 69. Alli Hosté: Sestavy Domácí: Šípoš – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Čermák (88. Böhm), Suchan, P. Hellebrand – Šigut (83. Polanský), Ondrášek (C) (78. Tranziska), Alli. Hosté: Letáček – Ndefe, Lischka (C), Pojezný (75. Blažek), Kpozo – Buchta (75. Rusnák), Boula, Rigo (60. Šín), Šehić (46. Ewerton) – Kubala – Ji. Klíma (75. Adediran). Náhradníci Domácí: Janáček, Broukal, Hák, Hora, Osmančík, Polanský, Tranziska, Prášek, Zíka, Böhm, Novák Hosté: Markovič, Mišković, Adediran, Šín, Grygar, Frydrych, Blažek, Ewerton, Rusnák, Šudák Karty Domácí: P. Hellebrand, Alli, Tranziska, Šípoš Hosté: Lischka Rozhodčí Pechanec – Ratajová, Novák Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 2 457 diváků

