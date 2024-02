Bookmakeři favorizují Spartu, ale víc se sází na Slavii. Sestoupí Dynamo

Bořil se následně pustil do Krejčího, který si to nenechal líbit • Sport - Michal Beránek

Sázkové kanceláře se začátkem jarní části první fotbalové ligy favorizují na zisk titulu Spartu. Větší počet sázek ale zatím míří na Slavii, která jde do pokračování soutěže s pětibodovým mankem. Plzeň a Slovácko jsou při dvanáctibodovém manku na lídra už podle bookmakerů prakticky bez šance na celkové vítězství. Nejpravděpodobnějším týmem, který se umístí na opačném pólu tabulky, jsou České Budějovice. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří. Fortuna liga je jednou z pěti nejsázenějších soutěží a kanceláře do konce roku očekávají náběry ve stovkách milionů korun.