Svědík po prohře: Jako kluci, kteří si přišli zahrát. Humbuku prý bylo moc

Co na to říkáte?

„V začátku jsme všude byli druzí. Ztráceli jsme lacino balony, nebyli jsme schopní založit akci. Nevyhrávali jsme souboje. Postupně jsme se do hry dostávali, ale zápasy rozhodují nedůslednosti. A mě mrzí, že potkaly nás. Ať už při prvním nebo druhém gólu. Nemůžeme si dovolit, aby nám tři hráči vypnuli ve středu hřiště. Nesplnili si svoje povinnosti. Víme, že je velký luxus pustit soupeře do vedení. To se i ukázalo. I když si šance vytváříme, neřešíme je dobře. Gól jsme dali až na závěr.“

Když jste vyrovnali na 1:1, hráli jste proti deseti a každý čekal, že dáte druhý gól vy. Jenže ho vstřelily oslabené Pardubice z brejku.

„Chovali jsme se jako kluci, kteří si sem přijdou zahrát fotbal. Je to pro mě nepochopitelné, protože se stalo poněkolikáté, že hrajeme v přečíslení a dostaneme branku. Chápu, že jsme chtěli utkání zvládnout na 2:1, ale musí to mít nějaký řád, organizaci, koncentraci a zodpovědnost. Ale ta nám v té situaci chyběla. Marek Havlík prohrál souboj jeden na jednoho a nenavázali jsme se s dalšími hráči. Je potřeba si položit otázku, proč tam Pardubice jsou a my ne?!“

Slovácko – Pardubice: Michal Hlavatý vrátil vedení svému týmu v nastavení, 1:2 Video se připravuje ...

Takže proč?

„Musíme si to vyříkat. Jsem z toho smutný. Kdybychom to nepodcenili, tolik prostoru soupeř nemá. Nesmí se stát, abychom to měli takto otevřené. Viděl jsem to a vím, o čem mluvím. Takové zbytečnosti už nás stály spoustu bodů. Jeden bod by byl pro mě málo, ale aspoň by něco řešil. Jenže my místo toho dostaneme branku navíc. To je velmi špatné. Některé výkony nebyly v pořádku.“

Nebylo zbytečné, aby se ještě před zápasem dělal takový humbuk kolem jubilea Milana Petržely? Nemohlo to narušit koncentraci hráčů?

„Milanovi to samozřejmě přeju, patří to k tomu. Ale už v týdnu něco proběhlo. Souhlasím s tím, že už toho mohlo být míň, aby koncentrace Milana i hráčů byla lepší. Před zápasem už bych to minimalizoval. Ale nemyslím, že nám tohle prohrálo utkání. Spíš mi vadí chování hráčů na hřišti.“