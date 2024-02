Chorý: gól i krev. Nějaké rány tam byly, řekl Koubek. Holoubek o emocích

Hlavně v první půli měl sobotní duel Plzně s Mladou Boleslaví (1:1) slušné grády. Oba týmy vstoupily do jarní sezony FORTUNA:LIGY velmi aktivně, s konečnou remízou 1:1 jsou logicky spokojenější hosté. Střeleckou pohodu si drží Tomáš Chorý, autor vedoucí branky Viktorie. Jeden z adeptů na místenku na EURO odehrál solidní partii plnou osobních soubojů, střet s Patrikem Žitným odnesl krvavým šrámem a před koncem střídal

Mladá Boleslav začala ligovou éru pod Davidem Holoubkem velmi aktivně. Napadala rozehrávku, opět ukázala kvalitu v ofenzivě, kde se prosazovala zejména přes trojici Ladra, Pulkrab, Kušej. „Musím ocenit soupeře. Po příchodu nového trenéra změnil způsob hry, řekl bych, že šel do větší náročnosti a hráči dané pokyny plní. Vytvářeli na nás tlak vysokou kvalitou,“ uznal po zápase plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Domácí Viktoria se po úvodu, kdy dominovala aktivní Boleslav, oklepala. Přežila břevno po hlavičce Matěje Pulkraba, v několika dalších situacích tým podržel gólman Martin Jedlička, který po návratu z Bohemians zaujal pozici jedničky po Jindřichu Staňkovi.

Třetí celek FORTUNA:LIGY sahal po výhře, když se prosadil Tomáš Chorý. Plzeňský dlouhán bojuje o nominaci na EURO a už v přípravě nabral solidní formu. V 63. minutě dokončil akci Jana Kopice – střelu západočeského hroťáka tečoval do sítě mladý stoper Boleslavi Tomáš Král. Chorý vstřelil čtvrtou ligovou branku v sezoně. Opět ukázal své přednosti – vyhrál mraky soubojů, obětoval se pro své parťáky. Zápas nakonec nedohrál – v závěru po souboji s Patrikem Žitným zůstal na trávníku s krvavým šrámem na hlavě a po ošetření šel z placu.

„Tomáš toho měl dost, byl hodně pomlácený, nějaké rány tam byly. Ale to nebyl hlavní důvod střídání. Vyhodnotili jsme to tak, že se nám bude do závěru hodit typologie průnikového hráče. Kliment je právě takový ten typ,“ vysvětlil Koubek, proč stáhl nejlepšího hráče utkání.

Boleslav zápas nezabalila a nakonec si z Plzně odvezla bod. Srovnala krásnou akcí střídajících hráčů. Júsuf udržel balon zády k bráně před dotírajícím Lukášem Hejdou a vyslal ho za sebe směrem k plzeňské bráně. Našel rozběhnutého Antonína Vaníčka, který využil špatného postavení domácí obrany. Při samostatném nájezdu ho trefil gólman Jedlička, sudí Dalibor Černý bez váhání odpískal penaltu. Nebylo co řešit, Tomáš Ladra pak střelou o tyč srovnal na konečných 1:1.

„Při penaltě se možná mohl rozhodovat jinak, ale nic mu nevyčítám. V některých momentech nás podržel těžkými zákroky. Hlavně v úvodu, kdy jsme úplně nechytili tempo,“ zmínil po utkání Koubek směrem k plzeňskému brankáři. „Boleslav neměla velký tlak, Júsuf to kopl zády k bráně nazdařbůh a my jsme špatně stáli. Měli jsme z našeho tlaku dát víc, než jednu branku, to byl náš problém,“ dodal plzeňský kouč.

Boleslav se v lize poprvé představila pod novým koučem Davidem Holoubkem. Návrat na české ligové střídačky, kde naposledy vedl Liberec v sezoně 2017/18, si velmi užíval. Často hecoval své hráče, pobíhal ve vymezeném prostoru, neustále aktivně koučoval.

„Vymezený prostor jsem i překračoval,“ pousmál se při hodnocení utkání. „Patří k tomu emoce. Chceme po hráčích, aby je dávali do utkání i do každého tréninku. Jsme s nimi na jedné lodi. Chvilku jsme sahali po třech bodech i my, v úvodních dvaceti minutách jsme měli šance. Plzeň pak přidala obrátky, dominovala dlouhými míči na Tomáše Chorého, ten je v tom extra skvělý,“ ohlédl se za sobotním vystoupením.

Plzeň čeká úterní dohrávka na Baníku, stejného soupeře přivítá Boleslav za týden doma.