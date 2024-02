Dvě až tři „áčka“, Birmančevič nalevo válí. Hrozba pro soupeře, ví Priske

Sám to přiznává, tady jsem doma. I trenér tuší, že jeho místo je na straně hřiště, odkud mordoval v prvním jarním kole Karvinou. Veljko Birmančevič, křídelník Sparty, naskočil při absenci Lukáše Haraslína vlevo a k výhře 3:0 přispěl dvěma, či třemi asistencemi. Že je to zvláštní?

Historicky, to je stará vesta, asistence nebere fotbalové fanoušky a statistiky tak jako hokejové. Kupříkladu časopis Gól, který jako první už za minulého režimu, ošetřoval statistiky, dával brance o půl bodu vyšší váhu oproti přihrávce.

Jenže situace se postupně mění. Asistence začínají svítit. Vzpomeňte na EURO 2020 hrané kvůli čínské zkáze zvané covid o rok později. Patrik Schick nastřílel stejně jako Cristiano Ronaldo pět gólů, ale Zlatkou kopačku dostal Portugalec díky jedné přihrávce, již dokázal přihodit. Bylo to vskutku podivné pravidlo (hledal se přece nejlepší střelec…), na druhou stranu ukázalo změnu poměrů.

Přihrávky se zkrátka řeší - a bude to platit i po zápase Sparty v Karviné.

Veljko Birmančevič se podílel na všech třech zásazích vítězů. Dvakrát naprosto nezpochybnitelně. V prvním poločase poslal centr z levé strany, který nůžkami usměrnil do sítě Dominika Holce Ladislav Krejčí. Ke konci utkání zase šajtlí poslal do úniku Jana Kuchtu. Útočník si poradil s Holcem i skluzujícím Sebastianem Boháčem a míč dopravil do prázdné brány.

Karviná - Sparta: Kuchtova neskutečná práce, zvýšil na 3:0 do prázdné brány Video se připravuje ...

„Pro nás je ohromně důležitý hráč, má vysokou herní úroveň. Možná se na něj mohla i písknout penalta v prvním poločase, pro soupeře je velkou hrozbou. Má dynamiku, podal velmi dobrý výkon,“ chválil křídlo trenér Brian Priske.

Kladná slova byla na místě, ať Birmančevič bude mít v CV dvě nebo tři asistence. Na druhé trefě se podílel tak, že jeho sraženou střelu dorazil do sítě Adam Karabec. Podle definice datové platformy Wyscout, kterou využívá česká liga i deník Sport, by asistence měla být zapsána, pokud „neměl míč pod kontrolou nikdo z hráčů soupeře“. Na druhou stranu Birmančevič opravdu cíleně pálil, proto se uvidí, jak rozhodne komise Ligové fotbalové asociace.

Karviná - Sparta: Karabec vyplaval ve volném prostoru, 2:0 pro hosty! Video se připravuje ...

Srb byl tak či onak mužem zápasu, sedělo mu, že se může pohybovat na levé straně. „Beru to jako svůj první post,“ přiznal nedávno. I Priske během podzimu připustil, že je toto umístění v sestavě pro technika příjemnější.

Na druhou stranu trojka (zleva) Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič na podzim válela. Až bude Haraslín fit, Birmančevič se vrátí doprava.