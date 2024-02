Střelec Jurečka zachránil Slavii: Pro fanouška dobrý zápas, pro nás nervy

Gól v 97. minutě musel být úlevou, že?

„Velká úleva. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale po žádném z gólů jsme bohužel neudrželi koncentraci a nechali jsme soupeře vždy vyrovnat.“

Nervozita musela už být velká. Věřil jste do poslední chvíle?

„Kdybych při posledním rohu nevěřil, tak ten gól nedám. Fanoušci nás k tomu tlačili, atmosféra byla před posledním gólem skvělá, a že to tam padlo, bylo třešničkou na dortu.“

Byla to intuice nebo jste na zadní tyči měl být?

„Trochu intuice tam bylo, ale řekli jsme si předem, kde má kdo být. Pak se mi to dobře odrazilo a já jen nastavil stehno.“

Co zaznělo o poločase v kabině? Trenér určitě nemohl být spokojený s tím, jak jste dvakrát ztratili vedení.

„Trenér hlas nezvýšil, snažil se nám dodat spíš koncentraci, abychom se soustředili na defenzivní úkoly. Musím říct, že se nám to moc nepodařilo, když jsme pak soupeře opět nechali srovnat na 3:3, ale musíme se z toho ponaučit.“

Proti Jablonci tam celkově létal jeden centr za druhým a obvykle to bylo dost nebezpečné…

„Trochu jsme věděli, jak tady Jablonec bude hrát. Ze zatažené obrany a hrozit z brejků. Z centru byla i jedna ofsajdová situace, kde mi bohužel nebyl gól uznán. Měli jsme za úkol hrozit ze stran po centrech. Mohli jsme si to ale celkově dost zjednodušit, pro fanouška asi dobrý zápas, pro nás velké nervy.“

Dal jste dva góly a dotáhl se na čelo tabulky střelců. To vás musí těšit…

„Jsou to jen statistiky, jsem rád, že to tam padá. Je to první kolo a moc dobrý start. Stačí vytrvat v práci, je to dobrý start. Ze začátku sezony je to vždy trochu těžší, nezastihl mě v dobré formě. Z té momentální musím vytěžit maximum.“

Připadáte si momentálně v gólovém nastavení z nadstavby minulé sezony?

„Souvisí to s pohodou v týmu, i se sérií, kterou jsem měl na konci podzimu. Když hráč už nějaká čísla má, hraje se mu lépe.“