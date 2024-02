Divočina v Edenu: první volba Wallem, sto „mega“ na lavičce i zmar Jablonce

Takovou divočinu Slavia na úvod jara dlouho nezažila. Pro Pražany to všechno ale nakonec mělo šťastný konec, gólem za minutu dvanáct rozhodl o výhře 4:3 nad Jabloncem Václav Jurečka. Ačkoliv Radoslav Látal označil svůj pocit po brance jako „beznaděj“, neutrálního fanouška musel dramatický šlágr potěšit. Co ještě nedělní utkání odtajnilo? Například pozici Conrada Wallema, Aleše Mandouse nebo Davida Zimy.

Wallem je nalevo první volbou

Málokdo by to před začátkem sezony řekl: norskou hvězdou a tahounem Slavie není Christos Zafeiris, ale Conrad Wallem. V zápase s Jabloncem opět naskočil na post levého wingbeka a to i v konkurenci Ondřeje Zmrzlého a El Hadjiho Malicka Dioufa. Obranu terorizoval náběhy, Michalu Černákovi se o něm bude zřejmě zdát. Působí navíc nesmírně sebevědomě, dovolí si patičky i zidanovky, je neustále v pohybu a umí skvěle zahrát hlavou. A co teprve, kdyby byl kondičně stoprocentní… „Jeho výkon byl limitován kondičním výpadkem. Měl na sebe dva hráče a musel se dostávat hodně hluboko. Na levého wingbeka je teď první volbou. Má slušný centr levou nohou a největší plus je doplnění ve vápně,“ řekl Jindřich Trpišovský. Tomu se určitě ale nelíbilo pár nepozorností dozadu. Zatímco na třetině soupeře Wallem čaroval a dal dva góly, na druhé straně po jeho pozičních zaváháních Slavia dvakrát inkasovala.