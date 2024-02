Trpišovský má rekord, se Slavií překonal Vrbu: Obrovský milník

Slavia vydřela v utkání 20. kola plný bodový zisk až v sedmé minutě nastavení, kdy druhou brankou v zápase rozhodl Václav Jurečka. „Je to velký milník, obrovské číslo. Navíc během jedné šňůry. Připomíná nám to dlouhou dobu, kterou už ve Slavii jsme. Na takové číslo je potřeba hodně sezon, hodně zápasů,“ řekl Trpišovský, který Pražany vede od prosince 2017.

„Je to velká pocta, ukazuje to na skvělé hráče, kteří ve Slavii byli, které jsme mohli trénovat, a na skvělé lidi, se kterými jsme mohli spolupracovat. Venca Jurečka dal Jablonci asi ještě důležitější gól, než si sám myslel,“ dodal.

Od počátku je s ním v Edenu i asistent Zdeněk Houštecký. „149 výher během šesti let ve Slavii je neskutečné, famózní. Všechno se to sešlo. Není to jen o trenérech, je to o celém klubu, všech hráčích. Myslím si, že díky této metě si vítězství nad Jabloncem budeme dlouho pamatovat, utkví nám v paměti. I bez toho rekordu by to ale byl senzační zážitek. Budeme si to prostě pamatovat do konce života,“ uvedl Houštecký.

Trpišovský dovedl Slavii ke třem titulům a čtyřem triumfům v domácím poháru. Zahrál si s ní i skupinu Ligy mistrů, dvakrát postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy a jednou i Evropské konferenční ligy. V této ligové sezoně ztrácí Slavia pět bodů na obhájce titulu Spartu, s níž se na konci února utká ve čtvrtfinále domácího poháru. K dobru má však středeční dohrávku ve Zlíně.

Bývalý kouč Žižkova či Liberce Trpišovský se zároveň díky výhře nad Jabloncem přiblížil dalšímu milníku. V nejvyšší soutěži má na kontě 185 vítězství, první Vrba jich získal o šest víc.