Komise: Chybné odvolání penalty Pardubic. Zapeklitá situace v Edenu

Právě situaci z Uherského Hradiště vyhodnotila komise rozhodčích jako jedinou chybně posouzenou na základě čtyř podnětů ze strany médií po 20. kole FORTUNA:LIGY.

„Brankář domácího družstva č. 29 (Heča) při svém obranném zákroku lehce zasáhl rukou míč, který směřoval k brance a následně tělem podrazil hráče hostujícího družstva č. 33 (Zlatohlávka). Jednalo se o přestupek, za který měl být nařízen pokutový kop i přesto, že brankář bezprostředně před podražením hráče hostujícího družstva zahrál míč,“ uvedla KR.

Naopak jiný potenciální penaltový moment byl podle vedení sudích rozhodnut na hřišti správně. Birmančeviče zezadu otravoval Krčík, sudí, ani KR to ale neviděli jako zásadní důvod odpískat penaltu. „V souboji o míč se hráč domácího družstva č. 37 (Krčík) dotkl levou rukou těla hráče hostujícího družstva č. 14 (Birmančeviče). Kontakt nebyl příčinou pádu hráče hostujícího družstva,“ usoudila komise.

Potenciálně zapeklitá mohla být situace v Edenu, kde se zkoumalo, zda-li Jurečka nevstřelil za Slavii vítězný gól proti Jalonci v posledních vteřinách zápasu z ofsajdové pozice. Nikoliv, za jiných okolností tu ale mohlo hrát relativně nové pravidlo o nevědomém hraní a postavení mimo hru.

Klíčový byl souboj Oscara s Hübschmanem. Kdyby se míče v této situaci dotkl jen jablonecký veterán hlavou a Jurečka byl v ofsajdu, o postavení mimo hru by se stejně nejednalo. Z rohu, stejně jako třeba u výkopu z brány či autu, ofsajd být nemůže.

Ovšem kdyby se nerozehrával rohový kop, nýbrž regulérní trestňák, mohlo by to být celé trochu jinak. To v případě, že by Jurečka byl v postavení mimo hru už v době rozehrání. A tady i kdyby se Oscar míče nedotkl a Hübschman hrál hlavou, pískl by se ofsajd. Hübschman by tu totiž svedl obranný souboj o míč, nesnažil by se aktivně zpracovat míč nebo přihrát spoluhráči. To jen pro ilustraci a vysvětlení fotbalové veřejnosti.

Stejně jako v prvních dvou případech se o pokutový kop nemělo jednat ani v Hradci, kde došlo k lehkému zatažení za dres ze strany obránce Bohemians Matěje Hybše vůči Petru Kodešovi. „Nebylo příčinou pádu domácího hráče,“ uvedla však komise. „Rozhodčí posoudil situaci stejně jako ve 35. minutě utkání při podobném souboji hráčů v pokutovém území domácího družstva, kdy se také nejednalo o evidentní přestupek. VAR správně neintervenoval ani v jednom případě.“