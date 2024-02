Hapal: Pořád mi podsouváte tři stopery, ale já jsem v pohodě. Koubek ho litoval

Pátá soutěžní domácí prohra v řadě vrací Baník do kolejí minulé sezony. S Plzní padl v dohrávce 17. kola FORTUNA:LIGY 0:1. Byť stejně jako se Spartou či Slavií nepředvedl špatný výkon, rezultát je nulový. Jaro odstartovala Ostrava bídně, navíc dost možná v úterý hrála o budoucnost trenéra Pavla Hapala. „Takovou variantu jsme si nepřipouštěli,“ uvedl brankář Jiří Letáček. V sobotu hraje FCB v Mladé Boleslavi, bude u toho stávající kouč? „To není otázka pro mě,“ odpověděl Hapal.

Na chodbě před šatnou bylo hrobové ticho. Skončily televizní rozhovory, kouč Pavel Hapal zamířil do kabiny, za ním sportovní ředitel Luděk Mikloško. A čekalo se, než přijde první respondent k píšícím novinářům. Trvalo to, zklamání na ostravské straně bylo obrovské. Hlavy dole měli členové realizačního týmu, hráči, funkcionáři, všichni.

Mohl za to jejich kamarád Cadu, jenž minulou sezonu trávil na Bazalech. Ještě v létě tam doufali, že se vrátí a znovu pomůže. To jeho zakroucený centr ve třetí minutě nastavení propadl i díky dobrému pohybu Tomáše Chorého do sítě za jinak bezchybného brankáře Jiřího Letáčka. Fanoušci na tribunách se zvedli a začali odcházet domů, zbytek pískal a skandoval, že chce zpátky Baník.

„Když prohrajete v takovém čase, je jasné, že jste zdrcení,“ hodnotil Hapal. „Jinak to byl dobrý zápas, diametrálně lepší než v Budějovicích. Jsem zklamaný z hloupého gólu a z toho, že nemáme aspoň remízu. Ale z výkonu ne. Mužstvo má sílu a kvalitu. Věřím, že to zlomíme v následujícím utkání.“

Je nicméně otázkou, zda se ho ještě sobotní duel v Mladé Boleslavi bude týkat. Rozladěnost na trenérovi byla znát nejen na tiskové konferenci, ale i během utkání. Za protesty už v 21. minutě dostal žlutou kartu, uklidňovat ho na lavičce musel i vedoucí mužstva Tomáš Bernady.

Baník - Plzeň: Šok pro domácí, střílený centr Cadua zaskočil Letáčka, 0:1 Video se připravuje ...

Baník měl být jarní kometou, chtěl atakovat pětku, místo toho se souží a propadá tabulkou. Pro kontext: má čtyřbodový náskok nad desátými Teplicemi, které ale čeká dohrávka s Olomoucí.

„Upřímně řečeno, je mi Pavla i Baníku líto. Dokážu se vžít do těch pocitů, mám k tomuto klubu blízko,“ kolegiálně prohodil plzeňský stratég Miroslav Koubek.

Mimochodem, právě za jeho působení ve Slezsku (2009-10) hrál FCB nejlepší fotbal za posledních patnáct let. Nadčasové rozestavení („ostré“ 4-3-3), prolínání útočníků, agresivní presink, osobnosti v záloze, taktické šachy... O tom si nyní mohou příznivci modrobílého fenoménu nechat jen zdát, byť kádr je složený tak, aby předváděl atraktivnější podívanou. Třeba ve schématu se třemi stopery, kde by mohl uplatnění najít Michal Frydrych, Matúš Rusnák, Matěj Šín...

„Vy nám to pořád podsouváte, ale já jsem s tímhle rozestavením v pohodě,“ odsekl Hapal na otázku, zda neuvažuje o změně formace. Oproti propadáku na jihu Čech do sestavy implementoval jen Ewertona, jinak zůstala klasika.

Viktoria naopak okysličila jedenáctku na třech pozicích. „Emoce se oproti poslednímu utkání s Boleslaví otočily, nepopírám obrovskou radost. Šli jsme si za zaslouženým vítězstvím, o čemž svědčí, že Letáček musel řešit více složitých situací než Jedlička,“ pochvaloval si Koubek.