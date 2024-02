Plzni i Bohemians chybí opory. Šance pro mazáky, čeká i rekordman

Viktoria urvala tři body v Ostravě na poslední chvíli, v nastavení rozhodl chytrým stříleným centrem Cadu. Fyzicky náročný zápas s mnoha souboji stál hodně sil. Jan Kopic a Sampson Dweh navíc dostali v sezoně čtvrtou žlutou, což znamená stopku na výjezd do Vršovic.

Zmínění hráči jsou pro Miroslava Koubka takřka nepostradatelní. Dweh patří po příchodu z Vyškova k největším objevům sezony, pilířům obranné trojky. Kopic si udržel místo na pravé straně, kde na náročné pozici zvládá i defenzivní úkoly a odolává tlaku ostatních konkurentů. Ve 33letech patří k nejzkušenějším členům kádru, klub s ním prodloužil kontrakt do léta 2025.

Plzeňský štáb má z čeho vybírat, na šanci čeká spousty kvalitních hráčů. Při Kopicově absenci se nabízí „přehodit“ Cadua zpátky na pravou stranu, vlevo by mohl dostat šanci Jan Sýkora (30). Zkušený plzeňský odchovanec se zranil na začátku přípravy, ale už v závěru kempu ve Španělsku se vrátil do plného tréninku a je nachystaný do zápasů. Někdejší reprezentant chce ukázat, že se dokáže vrátit do role klíčového hráče, kterou měl pod Michalem Bílkem v době své nejlepší výkonnosti. Kariéru šikovného univerzála ale často hatí zdravotní problémy. Do zadních řad se nejspíš vrátí kapitán Lukáš Hejda, který na Baníku odpočíval mezi náhradníky. Solidně zahrál Václav Jemelka, oba vzadu doplní aktuálně nejlepšího plzeňského obránce Robina Hranáče.

„Po výhře na Baníku je v týmu daleko jiná atmosféra. Po ztrátě s Boleslaví jsme si dali úkol, že chceme oba další zápasy vyhrát. Jednou se nám to podařilo a věřím, že také na Bohemce budeme úspěšní,“ řekl plzeňský asistent Jan Trousil pro klubové stránky. „Jde o obrovsky agresivní tým, s tím se musíme vypořádat. Od první minuty očekáváme podobné nasazení jako na Baníku, budou na nás šlapat,“ predikoval.

Plzeň najela na anglický týden, po úterní zastávce v Ostravě měla minimum času na další špíl v Praze. Před Bohemkou stihl tým regenerační tréninky, v závěru týdne jeden taktický předzápasový.

Trenér Koubek může protočit sestavu i na jiných místech. Hru v Ostravě výrazně oživil Jhon Mosquera. Kolumbijský křídelník vypadal dobře už v závěru podzimu. V přípravě nastupoval v rozestavení 3-4-3 na kraji útočné trojice. V Ďolíčku to dobře zná, odehrál zde téměř tři sezony. S klubem se ale nerozešel v dobrém a od domácích fanoušků slýchává pískot a nadávky.

Kompletní do zápasu nepůjde ani domácí Bohemka. V Hradci, kde v divokém utkání zachraňoval remízu 2:2 v samém závěru nečekaný střelec Jan Shejbal, se vykartoval kapitán Lukáš Hůlka. Ten v probíhajícím ročníku zatím nechyběl ani minutu a Jaroslav Veselý na něj může spolehnout v jakékoli defenzivní pozici.

Kdo ho nahradí? Záleží i na zdravotním stavu kádru. První volbou je Adam Jánoš, alternativou i nečekaný střelec z Hradce Jan Shejbal. A zapomenout se nesmí ani na největšího mazáka ligy. Josef Jindřišek v týdnu oslavil 43. narozeniny a pořád má chuť prát se o místo v sestavě.