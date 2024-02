Plzeň na Bohemce: Vzkříšení i emoce. Sudímu to v Ďolíčku nejde

Video se připravuje ... V sobotu večer se hrálo ve Vršovicích svižné, zajímavé utkání. Plzeň zdolala Bohemku po rychlých dvou gólech a takticky zvládnuté partii. Povedl se návrat Jhona Mosquery do základu, roste forma reprezentačních adeptů Tomáše Chorého a Pavla Šulce. Naopak na Bohemce byly znát četné absence a kouč Jaroslav Veselý přiznal, že by ještě rád doplnil kádr. Zápas nevyšel hlavnímu sudímu Karlu Roučkovi, jehož některé verdikty vyvolaly negativní emoce narvaného Ďolíčku.

Vzkříšení Mosquery Poprvé od loňského 8. října, kdy odehrál 77 minut v Jablonci, nastoupil v lize za Plzeň od začátku. Jhon Mosquera se na Bohemce, kde v minulosti působil, vždy dokáže správně nahecovat. Krásně vypracoval druhý gól Viktorie - na levé straně se pěkně uvolnil a přesně nacentroval na osamoceného Šulce, který bez problémů zvýšil na 2:0. Křídelní pozice v rozestavení 3-4-3 mu svědčí a výkony jdou nahoru. V létě mu skončí smlouva, v Ďolíčku si ideálním způsobem řekl o pokračování. „Variujeme systémy a tam má uplatnění. Cením si, že renomovaný hráč, který byl předtím v Plzni velkou oporou, takhle pracoval a dočkal se sestavy,“ chválil plzeňský kouč Miroslav Koubek. Bohemians - Plzeň: Mosquerův centr zužitkoval Šulc, 0:2 Video se připravuje ...

Chorý a Šulc: góly pro repre? Adepti na reprezentační dres? Určitě. Tomáš Chorý i Pavel Šulc odehráli na Bohemce výborné utkání, navíc se oba prosadili střelecky. Plzeňský hroťák mazácky proměnil sólo po rychlé kombinaci, kterou kvůli možnému faulu ze strany Cadua na Jana Kovaříka zkoumal VAR. Blonďatý křídelník je aktuálně druhým nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY, jeho snem je atakovat hranici 14 branek za celý ročník. „Říkají si o pozornost státního trenéra,“ prohlásil Koubek. Jeho protějšek Jaroslav Veselý, který působí i jako asistent Ivana Haška, konkrétní být nechtěl. „Jsou nebezpeční, to byl hlavní rozdíl mezi oběma týmy,“ ocenil jejich kvality kouč Bohemky. Bohemians - Plzeň: Brzký gól! Chorý poslal Viktorii do vedení, 0:1 Video se připravuje ...

Chybující sudí a tlak tribun Karel Rouček patří mezi nadějné mladé sudí, ale zápasy v Ďolíčku mu nejdou. Na podzim se po jím řízeném zápasu s Baníkem narychlo měnily výklady pravidel, v sobotním zápase Bohemians s Plzní to přehnal s uvolněním některých zákroků. Vyvolal nevoli diváků na tribunách, kteří ho zasypali četnými nadávkami. Odebrání míče Kovaříkovi při napadání Cadua před první brankou, které zkoumal VAR? V pořádku. Ale při vražení Hranáče do Matouška, který musel kvůli zranění střídat, pustil nejspíš žlutý faul. Podobných situací bylo víc na obou stranách, třeba ataky na Matěje Vydru nebo Tomáše Chorého. Sudí zkrátka povolil moc. „My míč získáme, jdeme do protiútoku a rozhodčí to pískne, přeruší hru. Nechápu to,“ řekl domácí kapitán Josef Jindřišek. „Jeho výkon nehodnotím špatně. Nevadí mi, když pustí souboje tělem a jeden hráč se třeba svalí, když se soupeři přetlačují. Ale viděl jsem i situace, které byly dle mého názoru fauly,“ pravil plzeňský kouč Koubek. Asistentka Lucie Ratajová na lajně pod hlavní tribunou svému hlavnímu také moc nepomohla. Bohemians - Plzeň: Hranáč loktem inzultoval Matouška, ten otřesený vystřídal Video se připravuje ... Bohemians - Plzeň: Kovařík se srazil s Vydrou, pak vystrčil loket a roztrhl mu obočí Video se připravuje ...

Spodní skupina se blíží Ligový peloton se dělí do skupin. Čelo je z pohledu Bohemians dávno pryč, ale teď se vzdaluje už i skupina pronásledovatelů, tedy kluby, které chtějí bojovat o elitní šestku, v horším případě je čeká skupina o Evropu. Klokani se se začátkem jara dostávají do situace, kdy by prostřední skupina byla úspěchem a čím dál víc se musí dívat spíš pod sebe. Jedenácté Pardubice jsou vzdáleny jediný bod a los pro příští kola rozhodně nevypadají příznivě – jen v následujících dvou týdnech je čekají výjezdy na Baník a Sigmu. „Plzni jsme to ulehčili. Kdybychom udrželi déle bezbrankový stav, tak i program soupeře měl hrát pro nás. Bylo vidět, že takových zápasů už hrála spoustu,“ hodnotil utkání kouč Bohemky Veselý. Bohemians - Plzeň: Jedlička vytáhl Hybšovu střelu na roh Video se připravuje ...