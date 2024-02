Oslabený Liberec přikoval Spartu. Kozel: Pešek? Jasná žlutá. Chce posilu

Ještě uprostřed týdne nebylo jasné, s kým Liberec do zápasu FORTUNA:LIGY se Spartou (1:2) vlastně nastoupí. Týmem se prohnala viróza, až sedm hráčů netrénovalo. Ahmad Ghali a Marios Pourzitidis, klíčové persony sestavy, nedělní start na Letné nestihli, Ivan Verfolomejev pak zvládl aspoň pár desítek minut. Přesto Slovan přidusil českého mistra, v závěru sahal po remíze. „Byli jsme vyrovnaným soupeřem. Toho si cením,“ zmínil kouč Luboš Kozel, který by si přál do konce přestupového období příchod nového hráče.

V závěru jste sahali po bodu, že?

„Jsem spokojený s tím, že jsme se vrátili do zápasu a donutili Spartu ke zdržování. Ale nemůžu být spokojený s výsledkem. První poločas jsme byli nebezpeční, jenže jsme špatně vyřešili brejkové situace. Potom jsme nezachytili prvních pět minut druhé půle a dostali jsme dva góly, byli jsme z toho opaření. Po střídáních jsme ožili a přikovali Spartu k šestnáctce. Smrdělo to vyrovnáním, toho si cením.“

Do hodně šancí se v posledních minutách tlačil Tupta, ale situace nevyřešil ideálně…

„O kvalitě hráče mluví to, jako dokáže situaci řešit. Dnes se to Lubovi nedařilo. Ale jindy to řeší správně. Je nejnebezpečnějším hráčem týmu. Je pravda, že měl v zápase několik možností, mohl dvakrát přihrávat, šlo to mnohdy řešit líp. Jednoznačně ukázal, že je nebezpečný. S tím jsem spokojený. Pak budeme pracovat na tom, aby efektivita byla vyšší.“

Čím si vysvětlujete dva rychlé góly po pauze?

„Nevím, čím to bylo. V kabině mi přišlo, že kluci jsou odhodlaní. Nemyslím si, že bychom ještě někde spali. První gól byla chyba u naší lavičky, což Sparta velmi dobře vyřešila. Druhý mohl vyplynout z frustrace z prvního gólu.“

Nakonec jste snížili ze situace, kterou zkoumal VAR. Byl Horský v ofsajdu a zapojil se do hry?

„Viděl jsem to jen v reálu, nepouštěl jsem si to. Ale myslím, že to nebyl ofsajd. On nehrál balon.“

A jak jste viděl situaci, kdy Jakub Pešek dohrál Pennera u lajny v době, kdy už měl jednu žlutou kartu?

„Pro mě je to jasná žlutá karta. Nevím, proč ji rozhodčí neudělil.“

Zaskočila vás Sparta osmi změnami? Je v tomto ohledu nečitelná?

„Sestavu jsme skoro uhodli. Čekali jsme Ryneše místo Peška, což se nakonec stalo hned v poločase.“

Očekáváte ještě do konce přestupového období příchod do kádru?

„Byl bych rád. Už jsem k tomu kolikrát něco říkal, ale nic nedopadlo. Jsou ještě čtyři dny, tak uvidíme. Budu doufat.“