Dresy Slavie mátly diváky, řešila to i s televizí. Na modrou ale (asi) nedojde

V prosluněném počasí se obě sady trikotů notně pletly; především příznivcům u obrazovek, aktéři zápasu přímo na stadionu prý žádné zásadní problémy nevnímali. Rozhodčí a delegáti sady schválili, ani jeden z týmů si nestěžoval.

Jak k situaci došlo? Standardní proces je takový, že se oba kluby před utkáním informují, v jakých sadách dresů budou hrát. V evropských pohárech se tyto záležitosti důkladně řeší klidně dva týdny před utkáním s patřičnými orgány UEFA i vysilateli. V Česku je proces přece jen o něco benevolentnější.

Přesto většinou dojde ke shodě bez problému napříč kluby, ty pak zpravidla informují i delegáta utkání. To byl i případ zápasu Karviné se Slavií. Přímo na stadionu na předzápasové poradě schválil obě sady dresů i hlavní rozhodčí, v tomto případě Ladislav Szikszay.

„Výběr dresů pro utkání s Karvinou probíhal standardními ligovými procesy,” potvrzuje pro deník Sport a web iSport.cz Michal Býček, mluvčí Slavie. „Už během zápasu jsme na stadionu nicméně vedli se zástupci O2 TV Sport diskuzi na toto téma do budoucna. Je naším společným zájmem, aby výsledná barevná kombinace dresů obou aktérů utkání byla komfortní pro všechny. Jak pro hráče na hřišti, tak pro fanoušky na stadionu i u televize,” doplňuje.

Sudí Szikszay ostatně neřešil podobnou situaci v této sezoně poprvé. Hned v prvním venkovním utkání Slavie řídil Szikszay duel v Českých Budějovicích, kde se potkala černobílá sada Dynama se slávistickou mentolovou. A podobně tomu bylo v duelu Baníku se „sešívanými”. I během těchto duelů si někteří diváci u obrazovek stěžovali, že se jim soupeřící mužstva pletou.

Za rozlišení barev dresů podle rozpisu soutěží primárně zodpovídá sudí. V praxi toho ale těsně před zápasem kolikrát moc nezmůže. Pokud si obě mužstva na barvy dresů kývnou, hostující tým mnohdy přiveze jen dohodnutou sadu.

Kdyby chtěl sudí přinutit hosty se převléct, může je vystavit nepříjemnostem vůči partnerům, kteří chtějí vidět své logo na dresech. Anebo mají kluby nasmlouvaný počet zápasů, ve kterých mají obléknout danou verzi dresů.

Asi nejsnáze by se situace dala řešit tak, že by si Karviná oblékla venkovní či třetí sadu. To by ale odporovalo rozpisu soutěží. „Hostující klub musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu tak, jak jsou uvedeny v adresáři klubů I. ligy a II. ligy,” píše se v ustanovení LFA.

Mohlo by dojít na extrém

Teoreticky by dokonce mohlo dojít i k bizarním situacím. A sice že by si Slavia musela nasadit rozlišováky, nebo dokonce hrát ve venkovních dresech Karviné… Ale to už by byl opravdu extrém.

Souběhu barev by se často dalo vyhnout, kdyby si týmy hostů přivezly pro všechny případy ještě druhou sadu dresů. Zrovna u Slavie to ale ani v tomto případě nebude zrovna jednoduché.

Pražané v této sezoně doposud použili jen dvě sady dresů. Svou klasickou sešívanou a zmíněnou venkovní mentolovou sadu. Obě někdy až příliš souzní se světlými barevnými odstíny protivníků.

Slavia formálně má alternativní třetí verzi. Na UEFA je pro tyto účely nahlášena tmavě modrá sada z minulé sezony. V lize se ale nejspíš do konce ročníku tmavé Slavie nedočkáme. V domácí soutěži si barvy určují samy kluby. Neexistují regule, které by určovaly, že musejí mít kontrastní, v případě Slavie třetí tmavou sadu.

Pokud by došlo k dohadům, mohou se slávisté ještě vytasit s jednou variantou - a sice když sešívané dresy doplní červenými trenýrkami a červenými stulpnami.

Úplně to ale neřeší potenciální problém pro asistenty, kteří potřebují mít pro snadnější řešení ofsajdových situací kontrastní barvy na ramenou. Slávistický domácí dres přitom v této sezoně i na ramenou kombinuje červenou a bílou.