Sektor hostí v Edenu opět s plotem. Rok bez incidentu, ale rozhodla policie

Celý rok vydržel sektor hostí na slávistickém stadionu bez předního plotu. A ačkoliv klub za toto období nezaznamenal žádný problém, který by s uvolněním tohoto ochranného opatření souvisel, musí ho nyní opět nainstalovat. Přikázala to Policie ČR, Eden by jinak nedostal certifikaci na pořádání zápasů FORTUNA:LIGY. „Dle naší klubové filozofie musí být podmínky pro domácí i hostující fanoušky stejné,“ oponuje předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.