SESTŘIH: Teplice - Olomouc 2:0. Skláři zdolali tápající Sigmu, rozhodl Bílek

Severočeši vrátili soupeři porážku 1:2 z úvodního vzájemného utkání v sezoně a doma v lize neprohráli počtvrté za sebou. „Se startem do jara musíme být všichni spokojení. Jsme efektivní, proměňujeme šance a všichni hráči mají výborný přístup, pracovitost a agresivitu v utkání,“ těšilo teplického trenéra Zdenka Frťalu na tiskové konferenci.

Hanáci v nejvyšší soutěži pětkrát v řadě nedokázali zvítězit, naplno bodovali v jediném z posledních 10 duelů. „Opět jsme neskórovali, i když jsme si na rozdíl od předchozích dvou kol vypracovali šance. Je to ale velký problém, zvlášť pokud jsme vyhlásili ambici hrát o první šestku tabulky,“ řekl kouč Václav Jílek.

Oba týmy se musely obejít bez zraněných brankářských jedniček. Domácího Grigara nahradila zimní posila ze Slovenska Ludha, jenž nastoupil v české lize poprvé od začátku. Jinak trenér Frťala vsadil na stejných deset hráčů v poli jako v předchozích dvou jarních utkáních. Na druhé straně se místo Macíka objevil mezi třemi tyčemi Stoppen.

Tepličtí v minulém kole v Pardubicích (1:1) inkasovali po 23 sekundách nejrychlejší gól ligové sezony, tentokrát mohli jít sami brzy do vedení. Ve třetí minutě si Kričfaluši všiml horšího postavení Stoppena a lobem z 25 metrů trefil břevno.

Domácí v úvodu dobře kombinovali, vytvářeli si nebezpečné situace a nakonec se dočkali i branky. Gningova sražená střela se dostala k osamocenému Bílkovi a ten s výrazným přispěním teče bránícího Nováka překonal Stoppena. „Určitě by to šlo i bez teče na bránu, ale možná by to chytil gólman, protože se rychle přesouval. Každý gól je skvělý, ať je to v lize nebo dorostu, ale nejdůležitější jsou vždycky tři body,“ uvedl šestadvacetiletý krajní obránce nebo záložník, jenž poprvé skóroval při svém 15. ligovém startu.

Majitel 28 reprezentačních startů Novák vzápětí mohl nešťastný moment odčinit, jeho prudkou křižnou střelu ale Ludha skvěle vykopl. Hanáci po inkasované brance přece jen ožili a postupně převzali aktivitu. V 32. minutě Bílek podcenil bránění Singhateha a ten ve vyložené šanci vysoko přestřelil.

Olomoucký kouč Jílek o přestávce změnil rozestavení na tříobráncový systém a jeho svěřenci vstoupili do druhé půle lépe, přesto jako první znovu zahrozili „Skláři“. V 53. minutě našel Trubač prudkým centrem na malém vápně Beránka, jenž v pádu nedokázal usměrnit míč do odkryté brány. Na druhé straně vytáhl Ludha další výborný zákrok po Ventúrově pohotové ráně.

Sigma se v ofenzivě trápila a ani dnes neukončila čekání na premiérovou jarní trefu. V 70. minutě navíc Jukl před pokutovým územím obral o míč váhajícího Beneše, který ho v pádu strhl k zemi. Olomoucký stoper byl posledním hráčem, a tak mu sudí Radina ukázal červenou kartu. Z následného přímého kopu trefil Bílek tyč.

Od vyloučení domácí dominovali a v závěru přidali pojistku. Jásir zakončil rychlý brejk technickým obstřelem na zadní tyč a připsal si třetí zásah v ligové sezoně.

„První půli to nefungovalo, takže jsme udělali změny a byli jsme lepší. Bohužel se nám ale nepodařilo skórovat a následně definitivně rozhodlo vyloučení,“ litoval Jílek. „Před zápasem jsem klukům řekl, že nás vždy musí definovat jen to nejbližší utkání a je jedno, co jsme odehráli předtím. Pohled na tabulku je teď ale znovu příjemnější,“ podotkl Frťala, jenž v závěru poslal do hry i záložníka Hronka, který nastoupil k 200. ligovému duelu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Bílek, 88. Jásir Hosté: Sestavy Domácí: Ludha – Kričfaluši, Knapík, Mičević – Bílek, L. Mareček (C) (84. Chaloupek), Beránek (66. Jukl), Trubač, Labík – Gning (66. Jásir), Fila (90. Hronek). Hosté: Stoppen – F. Novák, Pokorný, Beneš, Křišťál (46. Sláma) – Breite (C) (86. Šíp), Ventúra – Vodháněl, Zorvan (46. Uriča), Singhateh (90+1. Amasi) – L. Juliš (75. Langer). Náhradníci Domácí: Němeček, Švanda, Chaloupek, Cykalo, Hronek, Jukl, Křišťan, Urbanec, Jásir Hosté: Digaňa, Sláma, Matys, Uriča, Amasi, Pospíšil, Spáčil, Langer, Šíp Karty Domácí: Fila Hosté: Beneš (č), Sláma, Langer Rozhodčí M. Radina – J. Kříž, J. Pečenka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3 047 diváků

