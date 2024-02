Jílek záviděl Teplicím, v ohrožení se necítí: Ale nejsme v pohodě

Tři zápasy, jeden bod, nula branek. Horší start do ligového jara si Sigma Olomouc jen těžko mohla představit. Tentokrát Hanáci nevydolovali nic ani z výjezdu do Teplic, kde kouče Václava Jílka nejvíce trápila efektivita v zakončení. „Když se podíváte na útočníky Teplic, soupeř měl větší možnosti. Ale nebyl to zápas o tom, že by měl víc vyložených šancí než my,“ řekl po prohře 0:2.

Opět bez gólu a opět bez bodu. Jak výkon v Teplicích hodnotíte?

„První poločas jsme soupeři hodně usnadnili, nelepilo nám to tak, jak mělo. Nebyl to ale zápas o tom, že by Teplice měly víc vyložených šancí než my, ale měli bychom mít lepší sebevědomí. Do druhé půle jsme udělali změny, tam jsme byli lepší, Singhateh i Vodháněl měli dobré šance, ale opět jsme je zahodili. Pak utkání vlastně rozhodlo vyloučení, od té chvíle už to bylo hodně složité.“

Musel jste kvůli zranění vyměnit brankaře, Macíka nahradil Stoppen. Byla to komplikace?

„Není to pro nás zásadní komplikace. Oba ukázali v přípravě i předchozích zápasech dobrou výkonnost, nepanovaly obavy, že by to Stoppen nezvládl. Musíme brát ale v potaz, že je to mladý gólman a nebylo tam velké vytížení, takže bych mu možná vyčetl nějakou nejistotu u centrů. Spíš se musím podívat na to vyloučení, protože tam jsme to v součinnosti s gólmanem měli řešit jinak.“

Třetí zápas bez gólu, to je hodně špatná vizitka, že?

„Je to problém. Pokud jsme vyhlásili ambici hrát o top šestku, jsou to velké komplikace. Nikdo jiný než my nám s tím ale nepomůže. Nehráli jsme dobrý zápas, ačkoliv šance jsme si vypracovali, ale nejsme v pohodě, sebevědomí hráčů není na optimální úrovni.“

Koncovku jste tedy hráčům po zápase vyčítal více než chyby vzadu…

„Měli jsme tři až čtyři brankové situace, ty jsme v předchozích zápasech na jaře neměli. Od toho je třeba se odrazit. Větší odvahu a větší sebevědomí. Bez toho se na ligové úrovni nedá uspět. Věřím, že to prolomíme hned příště.“

Mluvíte o neplnění ambicí. Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?

„Necítím. Vím, že pro média je to zajímavé téma, když třikrát nevyhrajte, tak se to nabízí, ale není to úplně otázka pro mě. Já to vůbec neřeším, soustředím se na mužstvo a věci, co mohu ovlivnit.“

Je problém, že není moc alternativ za Lukáše Juliše?

„Když se podíváte na útočníky Teplic jako Gning, Fila či Jásir, kteří dokážou uhrát balony pod tlakem, soupeř měl větší možnosti. Singhateh byl ale po přesunutí do hrotové pozice hodně nebezpečný, v koncovce však selhal. Chyběl nám i Jan Fiala, který má zánět zubu a vypadl nám. Z pozice konkurence je dobré, když za sebou útočník má další hráče. Ale nevztahoval bych to vše na Lukáše. Je třeba, aby se přidali ostatní, jako Vodháněl či Zorvan.“

Co jste řekl Jakubovi Pokornému na to, že by rád přijal nabídku z Jižní Koreje? Vyvíjí se to nějak?

„Vy ty otázky směřujete špatně, to je zase spíše na sportovního ředitele. Ze své pozice mohu říct, že Kuba patří do základní sestavy a není za něj žádná alternativa. Nabídka vždy musí splňovat sportovní i ekonomický pohled, aby klub hráče prodal. V tom se to asi úplně neprotlo, ale nemám teď k tomu další informace.“

Jak je na tom zdravotní stav kádru? Někteří hráči vám hodně chybí, především na stranách.

„Nechci hledat alibi. Jsou tu hráči, kteří by to měli plnohodnotně zvládnout. Faktem ale je, že Ondřej Zmrzlý a Juraj Chvátal jsou hráči, kteří se špatně nahrazují. Chybí nám ostří krajní fotbalisté, kteří svou variabilitou a invencí byli schopni udělat překvapivé řešení. A do toho nám chybí Jan Navrátil, který je čerstvě po operaci kolena. Je nás tam ale dalších sedmnáct, možnosti musíme najít. U Navrátila to budou tři až čtyři týdny bez fotbalu, není to tak vážné, ale nějaké čištění a artroskopie kolena proběhla. U Chvátala je to natažený lýtkový sval, snad otázka dnů, možná týdne.“