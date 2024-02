Jurečka zná trest, pohárové derby nestihne. Daníček má o zápas méně

Jurečka v 80. minutě v situaci bez míče ve zlínském pokutovém území trefil loktem domácího obránce Josse Didibu. Sudí Ondřej Pechanec vyloučil jednoho ze dvou nejlepších střelců této sezony nejvyšší soutěže až po upozornění od videorozhodčího a kontrole u monitoru.

Devětadvacetiletý útočník dostal červenou kartu podruhé v ligové kariéře. Slávisté ve Zlíně nečekaně jen remizovali 1:1 a z druhého místa tabulky ztrácejí čtyři body na Spartu. Jurečka měl od disciplinární komise automaticky zastavenou činnost a nezasáhl do nedělního ligového utkání v Karviné, kde Pražané zvítězili 3:0.

Jurečkovo jednání bylo posouzeno jako tělesné napadení. „Za tento přečin může být hráči dle disciplinárního řádu FAČR uložen trest zákazu závodní činnosti až na dva měsíce. Po posouzení všech skutečností a s ohledem na dlouhodobě ustálenou rozhodovací praxi se DK LFA rozhodla udělit hráči trest zákazu činnosti na tři soutěžní utkání,“ uvedl předseda komise Richard Baček.

Trest na dva soutěžní zápasy dostali Vlastimil Daníček ze Slovácka a karvinský David Moses. Daníček byl vyloučen v duelu 21. ligového kola ve Zlíně, rovněž za úder loktem Kamerunci Didibovi. Nigerijec Moses dostal červenou kartu v dohrávce 18. kola nejvyšší soutěže proti Pardubicím po ostrému skluzu na Vojtěcha Patráka.

„Rozdíl v trestech pro Vlastimila Daníčka a Václava Jurečku spočívá ve faktu, že hráč Slovácka netrefil svého protihráče do oblasti hlavy a obličeje. V obou případech bylo zohledněno, že úder loktem do oblasti hlavy nebyl veden vyšší intenzitou. V opačném případě by udělený trest musel být vyšší. Jako takový je možné uvést případ Rigina Cicilii ze Slovácka, jenž od DK LFA v této sezoně obdržel trest na čtyři soutěžní utkání,“ uvedl Baček.