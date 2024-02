Derby pod Ještědem: extra náboj díky posile. Štajner vzpomněl Patákův zářez

V listopadu to bude třicet let, co se poprvé hrálo podještědské derby mezi dvěma městy, jež mimochodem spojuje meziměstská tramvajová linka. V sobotu u Nisy dojde na 62. ligové derby, které i díky zlepšené hře Jablonce ze startu jarní části dle známého klišé složitě hledá favorita. Zároveň bude duel o něco pikantnější poté, co zelenobílí Liberci vyfoukli nadějného Slováka Dominika Hollého. Na tuhé boje s námi zavzpomínali i hattrickoví střelci Jiří Štajner a David Lafata.

Kapacita Stadionu Střelnice měla v roce 1994 něco málo přes pět tisíc míst. Na první řežbu o sever se ale v Jablonci namačkalo kolem hřiště 12 637 lidí. A údajně jich bylo ještě víc. Ti všichni viděli na vlastní oči, když remízu 1:1 zařídil historicky prvním gólem derby Martin Hašek, vyrovnával Tomáš Urban a společně tak oba celky rozepsaly jednu dlouhou tradici ve fotbalovém Česku.

Dosud totiž ani jeden z klubů z první ligy nesestoupil. I když v posledních letech mívají nahnáno hlavně v Jablonci. Dvě třináctá místa z předešlých ročníků patří k nejhorším sezonám v historii klubu mezi elitou, kam Jablonec patří od sezony 1994/95. Slovan válčí v nejvyšších patrech o rok déle.

„Osobně si myslím, že se podještědské derby těší větší pozornosti až v poslední době, jak se všechno mnohem víc medializuje. Za nás se nepořádaly společné tiskovky nebo fanouškovské pochody, ale proč ne. Jsou to dvě města vedle sebe,“ prohlašuje někdejší střelec Jiří Štajner, který odkopal za Liberec dohromady pět sezon a radoval se s ním ze dvou mistrovských titulů. Jablonci nasázel v lize celkem čtyři góly, ale hattricku se v derby dočkal až na jaře 2013 v českém poháru.

„Vím, že jsme vyhráli 4:3 doma. Byl to ale první zápas, pak se hrála odveta v Jablonci. Pokosil nás pan rozhodčí Paták, prohráli jsme tam 0:2 a byli venku,“ vzpomíná po letech Štajner a dodává: „Zápasy s Jabloncem se pamatují. V sezoně 2001/02 se nám derby povedla obě. Tenkrát přišel trenér Csaplár a hned snad druhý, třetí zápas pod ním se hrálo v Jablonci a my jsme tam zvítězili 3:0. To byl velký zážitek. Pak si vybavím remízu 2:2 u nás v Liberci. Výsledek se tehdy tolik nepovedl, pravda, ale byl to skvělý zápas pro diváka. Dal jsem gól, ale skóroval i David Lafata, což byla jeho stá trefa a stal se členem Klubu ligových kanonýrů,“ hovoří s respektem k soupeři Štajner.

I proto vlastně tolik nepřekvapí, že Lafata je se sedmi góly nejlepším střelcem v dějinách podještědských válek. A jemu se dokonce povedlo nasázet hattrick rivalovi v ligové soutěži. „Bylo to první jarní kolo, takže ještě docela zima. Na dva góly mi tenkrát přihrával Honza Kovařík a na jeden Vít Beneš, který se vysunul ze stopera a dal mi tam krásný centr na hlavu. Za Liberec chytal David Bičík, se kterým jsem byl pak ve Spartě,“ vzpomíná někdejší kanón z Letné. Jinak ale „kamaráčofty“ se soupeřem moc nepěstoval.

„Že bych měl nějaké kamarády na liberecké straně, to ne. V Jablonci jsem ale dlouho působil s Lubošem Loučkou, Karlem Pitákem nebo Michalem Špitem. Hodně nám záleželo na tom, jak derby dopadne. Když jste někde delší dobu, tak si k tomu místu vytvoříte vztah. Speciálně třeba Michal derby fakt hodně prožíval,“ líčí Lafata.

Štajnerovi naopak z tábora soupeře zbyli přátelé dodnes. „Vzpomenu Petra Zábojníka, doteď spolu kamarádíme. Super člověk je taky Luboš Loučka, se kterým jsem pak chvilku hrál v Neugersdorfu.“

V Jablonci Lafata zvedl nad hlavu český pohár, ale zároveň byl krůček od titulu. V sezoně 2009/10 se totiž zelenobílí zasekli bod za titulovou Spartou. Dosud se jedná o nejlepší sezonu v klubové historii. „Jo, to byl perfektní ročník. Ten titul byl blízko, ale byla to historická věc pro celý klub i město. Vedl nás tehdy František Komňacký. Rád na to vzpomínám. Určitě radši než na to období někdy v letech 2006 až 2009, kdy jsme nemohli Liberec porazit,“ zmiňuje Lafata i stinnou stránku svého působení v Jablonci, které rozdělilo ještě angažmá v Austrii Vídeň. Ve zmíněném období totiž pod Ještědem vládl Slovan, když vyhrál šest ze sedmi ligových derby a to poslední zmíněné byla plichta.

V současnosti oba týmy spíše vzpomínají na úspěšné ročníky. Zatímco Jablonec jde do derby jako jedenáctý tým tabulky, Liberec na osmé příčce je na tom o pět bodů líp. Náboj netřeba hledat, ale v posledních dnech ještě obě severočeské bašty bojovaly o dvacetiletého záložníka z Trenčína Dominika Hollého, kterého na poslední chvíli urval Jablonec a přebil nabídku nejen svého rivala, ale také Slovanu Bratislava. „Jsem rád, že Jablonec projevil zájem. Vždy jsem si chtěl zkusit českou ligu, sice mi je Trenčína trochu líto, ale to je fotbal. Chci vyzkoušet něco nového a moc se na to těším,“ uvedl Hollý.

Zároveň pro klubový web připustil, že je k dispozici už na duel se Slovanem, kam málem zamířil. „I kdybych nastoupil na pět nebo deset minut, jsem připravený dát ze sebe maximum. Navíc je to derby, takže o to větší je chuť vyhrát tento zápas.“

61 vzájemných duelů v lize

27 výher Liberce

19 remíz

15 výher Jablonce

NEJDELŠÍ SÉRIE BEZ VÝHRY

od 1. října 2005 do 19. září 2009

Celkem sedmkrát Jablonec v ligovém derby nezvítězil a vydoloval jediný bod. Liberec byl tenkrát králem při celkovém skóre 14:4.

NEJVĚTŠÍ ZVRAT

V září 2002 Liberec vedl na Střelnici ve dvacáté minutě už 3:0 po gólech Baffoura, Zbončáka a Poláka. Domácí byli zralí na útěk do kabin, ale konečnou plichtu 3:3 zařídili Jiří Novák a dvakrát Weber, který srovnával v poslední minutě.

20 LET U NISY NEPORAŽEN

Jablonec dlouhé roky čekal, až vyplení stánek Slovanu. Nedařilo se to až do roku 2014, kdy výhru 1:0 u Nisy vystřelil Martin Doležal. Od té doby Jablonec už zase venku úřadoval za tři body jen jednou v roce 2020. Góly dávali dnes už slávista Schranz a sparťan Zelený.