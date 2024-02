Puškáčovo vyloučení nebudeme akceptovat, řekl Veselý. Mrzí mě, že...

Co se vám, trenére, honilo hlavou, když Hybš neproměnil penaltu a vzápětí šel Puškáč do sprch?

„Mám lhát, nebo říct pravdu? Co jsem si říkal pro sebe, asi není úplně publikovatelné... (úsměv) Ale probleskla mi hlavou myšlenka, která se pak ukázala jako správná. Že každá taková mizérie má své dno vždycky. Už to vypadá, že je to nekonečné, ale i v životě platí, že vám nic nejde, ale pak přijde boom moment, který vše zase otočí a změní. Kdybychom měli nula střel na bránu a Baník nás valil, neřeknu ani popel. Uznal bych, že nás skolil a my jsme byli trapní. Ale když vidíte, co chytil Letáček... Musím ho ocenit. Nejen penalta, ale i hlava. To byly famózní zákroky. Říkal jsem si, že už to není možné, ale i proto jsem si prosadil Hufína (Davida Hufa). Na lavičce padaly jiné nápady, ale už v týdnu jsem říkal, že jako střídající dá gól. Měl takovou roli už v Pardubicích. Jestli je někdo v lize geniální žolík, tak on.“

Co říkáte Puškáčově červené kartě za loket?

„Neviděl jsem. Přiznávám, že jsem neměl čas, protože jsem musel vymýšlet, co s tím na hřišti uděláme. Ale kluci z realizáku říkali, že byla. Jestli je to pravda, mrzí mě, že tam byla časová prodleva. Takže ne zkrat. Už jsem s ním mluvil, omlouval se, ale tohle nebudeme akceptovat. Minimálně musí přinést nějaké občerstvení, bude to mít i další důsledky. Očekávám, že dostane trest. To se nedá nic dělat. Šel nám pomoct, ale tohle... Umím pochopit karty z přemotivovanosti, ale takové nemůžeme dostávat. Taky jsme v takovém zápase mohli pak dostat trojku, protože hrát v deseti je těžké.“

Baník - Bohemians: Puškáč trefil loktem Jurošku a byl vyloučen Video se připravuje ...

Sedmkrát v řadě jste nevyhráli, týmy za vámi dole jsou kousek...

„Taky jsme ale kousek od Baníku. Záleží, jestli se díváte nahoru, nebo dolů. Ano, můžeme si říct, že jsme sedm zápasů bez vítězství, ale pokud se nepletu, tak jsme prohráli jen dvakrát. Myslím, že ve většině jarních utkáních podáváme slušné herní výkony. Loni jsme vyhrávali remízové zápasy v klidu, všechno nám šlo naproti. Dneska se nám podělá, co se podělat dá. To bylo vidět i tady. Zraní se vám gólman, nedáte penaltu, jdete do deseti, ale mužstvo se pořád pere. Má dobrý charakter. V Hradci jsme se dokázali vrátit do zápasu, v Ostravě taky. Takové období někdy v životě je. Ale pořád z toho vycházíme s hlavou nahoru. Nejsme zlomení, nevytváříme negativní atmosféru. Snažíme se pracovat, jak nejlépe umíme, a věříme, že chytíme vlnu. Nedělám fotbal první rok, vím, že až osm mančaftů bude hrát do posledního kola o středovou skupinu, o šesté místo. Výkony vygradujeme.“