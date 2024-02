Baník: sedm zápasů bez výhry doma. Průšvihy? Zranění opory i krajní beci

Podcenění Baník může na jaře doplatit na liknavé chování na trhu při (ne)shánění křídelníka. Risk s tím, že Ewerton bude pokračovat v Ostravě, sice vyšel, ale minimálně ještě jeden kvalitní kus do rotace k Brazilci a Davidu Buchtovi chybí. Quadriho Adedirana, Eldara Šehiče ani v současnosti zraněného Matúše Rusnáka nepočítejme, jejich ideální pozice je jinde. Nemá smysl spekulovat o tom, zda bylo chybou nechat si utéct jihlavský talent Lukáše Filu do Mladé Boleslavi, to ukáže až čas, nicméně posílit kraj slezský kádr v zimě potřeboval. Minimálně i tím, že by si FCB z hostování v Prostějově stáhl svého Petra Jaroně. Ani to se však nekonalo.