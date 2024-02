Kadlecovi hrozí konec! Asi ho ztratíme, připustil Svědík. Ocenil Kalabišku

Vypadá to, že Michal Kadlec už nebude na jaře k dispozici, co?

„Je to strašně nejisté. Podle posledních prognóz to vůbec nevypadá dobře. Asi to ještě půjde zkusit, ale to zranění je strašně nevyzpytatelné. Já osobně to vidím špatně. Viděl jsem to tak už před čtrnácti dny. Bohužel.“

Snažili jste se někoho na konci přestupního termínu přivést?

„To je věc majitelů, ti se k tomu musejí vyjádřit. Měli jsme připraveného Filipa Kašu, ale nedostali jsme k tomu souhlas. Pak je jasné, že to udělat nemůžeme. Vsadilo se na to, že bude Káca ready. Je to rozhodnutí majitelů, jakým směrem se půjde.“

Bylo ve hře, že nastoupí na stoperu mladík Daniel Holásek z béčka?

„Pro Holase by to bylo strašně těžké. Takhle jsme si to vyhodnotili. Kali je levonohý jako Káca a podal velmi dobrý výkon. Ani jeden gól nešel přes jeho stranu a chybu. I herně to bylo dobré. Měl přehled, udělal si kličku, má dobrou hlavu. Na stoperu mě mile překvapil. Na beku se intenzita hry zvýšila a on trošku zestárnul. Stoper mu může sedět víc. Nemusí rychle nahoru, může se vydýchat.“

Jak jste viděl střet se Spartou?

„Už v prvních minutách se tvořil ráz zápasu. Dvakrát jsme šli sami na brankáře a ty velké šance jsme neproměnili. Sparta naopak z první příležitosti ze standardní situace skórovala. To byla hodně laciná branka. V prvním poločase jsme soupeře až na tu standardku to ničeho nepouštěli. Kde jsem viděl obrovský rozdíl, to je finální fáze a chování rozdílových hráčů. Birmančeviče, Haraslína. Hráče pokárám za to, jak jsme reagovali na rychlé rozehrání standardky před druhým gólem. Navíc pak Páťa (Blahút) nechá Birmančeviče udělat kličku doprostřed. V takovém zápase potřebujete, aby hráči podali maximální výkon plný koncentrace. Rozhodují detaily. Třeba brankář musí chytit něco navíc. Z těch gólů ho (Milana Heču) nemůžu vinit, ale první nebo třetí branku možná chytit mohl. To je otázka spíš na něj.“

Každopádně jste herně nezaostávali a vedli jste si lépe než předtím ve Zlíně.

„Náš výkon měl parametry, kvalitu. Ale ne v těch klíčových okamžicích. V nich jsme selhali. I když jsme byli v přečíslení, Haraslín udělal kličku a z úhlu to prostřelil. V tom byl největší rozdíl. Sparta je ve velké pohodě a má rozdílové hráče. Své příležitosti dokáže proměnit.“

Zdá se vám v úvodu jara v pohodě Marek Havlík?

„Chybí mu pohoda týmu. Třikrát jsme prohráli, nezačali jsme dobře. Ale už se nám to stalo a vždycky jsme se z toho dokázali dostat. Nesmíme se v tom moc babrat a měli bychom navázat na tento výkon se Spartou. Je na čem stavět. Ale zatím dostaneme ze všeho gól. Musíme být ještě důslednější a dávat víc než jeden gól v zápase. Všude musíme přidat. V této situaci už jsme byli, fotbal to přináší. Žádná panika není na místě.“