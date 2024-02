Ščasný exkluzivně o Rosického cestě v roli šéfa. Kuchta a EURO? Pořád NE!

Nejdřív změnil tým. Pak jeho hru. Potom celý klub. A taky celkovou atmosféru, propojil aktéry na hřišti s fanoušky na tribunách v soudržný celek. I v tomto ohledu Sparta díky němu dohnala věčného rivala z Edenu a může se to projevit v „derby týdnu“. Řeč přitom není o žádném českém kouči, ale cizinci – Dánu Brianu Priskem. „Vítězná mentalita se do Sparty vrátila jako za staré doby a je radost se na to koukat,“ říká bývalý letenský hráč, trenér i sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Nezávidí Priskemu on nebo jeho kolegové to, co dokázal? „Jestli mu něco závidím, tak to, že v podstatě na koho si ukázal, toho dostal,“ říká host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. V něm detailně rozebírá genezi pražského velkoklubu k návratu na vrchol a speciálně se věnuje přerodu Tomáše Rosického z hráče ve sportovního ředitele.