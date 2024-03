Plzeň bez raněné ofenzivy. Jirkova absence se protáhne, nejistý Mosquera

Z Jablonce zmizeli plzeňští hráči v úterý večer hned po rozcvičce, kvůli mlze musel sudí Dalibor Černý čtvrtfinále MOL CUPu odložit. V sobotu v Pardubicích ale výběr Miroslava Koubka na plac téměř jistě půjde. Před náročným programem schází třetímu celku FORTUNA:LIGY důležití hráči do ofenzivy – stále není k dispozici slovenský reprezentant Erik Jirka, v nominaci na sever Čech nebyl ani indisponovaný Jhon Mosquera.

Zranění Erika Jirka se táhne už od konce podzimu, kdy kvůli problémům s třísly vynechal tři zápasy. Postupně se dával do kupy, ale v zimní přestávce dlouho nemohl trénovat naplno. Během přípravy odehrál jen závěrečnou půlhodinu v generálce proti dánskému Aarhusu. Na startu jara odehrál 55 minut na Baníku, jenže problémy se vracejí. Teď to vypadá, že potrvá delší dobu, než bude stoprocentně v pořádku.

Slovenského rychlíka využíval během podzimu trenér Miroslav Koubek poměrně často – v 15 ligových zápasech vstřelil pět branek a přidal dvě asistence, klíčová byla jeho proměněná penalta v letním předkole Konferenční ligy proti kosovské Dritě. Zazářil dvěma brankami na Slavii, právě vršovický klub Jirkovy výkony pozorně sledoval a měl ho v hledáčku možných posil. Teď s ofenzivním hráčem Plzeň počítat na příští náročné týdny nemůže.

Zdravotní trable řeší i Jhon Mosquera, kvůli kterým scházel v nominaci na plánované čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci. Nejde o věc na delší dobu jako v Jirkově případě, nicméně jeho start v sobotu v Pardubicích stále není jistý. Plzeň by tím přišla o dalšího ofenzivního hráče, navíc rozehraného a ve formě. Viktorii dlouhodobě schází útočník Rafiu Durosinmi, klub na konci přestupového období zareagoval transferem Idjessiho Metsoka z druholigového Vyškova.

Kolumbijský krajní hráč se vrátil do sestavy poté, co trenéři přešli k rozestavení 3-4-3. Na podzim v systému 3-4-2-1 neměl v sestavě místo. „Halvbeky hráli Kopic a Cadu a on pro ten systém není hrotový hráč. Ale prokousal se tím, trénoval poctivě. Cením si, že renomovaný hráč, který byl předtím v Plzni velkou oporou, takhle pracoval a dočkal se sestavy,“ chválil Koubek svého hráče po utkání na Bohemians.

Mosquera proti bývalému klubu nahrál na gól a udržel si místo v základu pro následující kolo se Zlínem. Zápas mu znovu vyšel, otevřel skóre parádně trefeným přímým kopem. Bojuje o novou smlouvu, stávající kontrakt mu v Plzni vyprší v létě. Podle informací Sportu uvažoval v zimě i o návratu do Kolumbie. Vzhledem k tomu, že má českou manželku, ale je možné, že nakonec bude chtít zůstat v Česku a ještě si vybojovat v Plzni novou smlouvu. V jedenácti zápasech zaznamenal tři branky a dvě asistence.

Plzeň má před sebou náročné týdny. Po sobotním výjezdu do Pardubic letí na první osmifinále Konferenční ligy do Ženevy, v neděli ji čeká doma šlágr se Spartou. Následuje odveta se Servette a před reprezentační pauzou ještě ligové utkání v Jablonci. Se stejným soupeřem už je určený náhradní termín odloženého čtvrtfinále MOL Cupu, hrát se bude v úterý 2. dubna.