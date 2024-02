Sudí Černý o mlze v Jablonci: Viděli jsme maximálně na dvacet metrů

Proč jste utkání v Jablonci odložil?

„Na hrací plochu se snesla hustá mlha, která neustupovala a není předpoklad, že by během půl hodiny ustoupila a mohlo se začít hrát. Z tohoto důvodu jsem rozhodl o ukončení utkání a bude rozhodnuto o náhradním termínu.“

Jak jste vnímal podmínky na hřišti?

„Viděli jsme maximálně na vzdálenost dvacet metrů.“

Nechtěli jste ještě počkat, zda se počasí zlepší?

„Dívali jsme se i na předpověď počasí, nikde nebylo uvedeno, že mlha může ustoupit a zajistí to lepší viditelnost.“

Kdy jste se rozhodli, že se zápas neuskuteční?

„Definitivně bylo utkání ukončeno před pár minutami, zhruba deset minut před výkopem.“

Týmy s verdiktem souhlasily?

„Konzultovali jsme to s vedoucími týmů, kteří jsou za komunikaci s námi zodpovědní. Oba se shodli na tom, že podmínky jsou neregulérní, pro fotbal je lepší utkání odložit a odehrát ho za jiných podmínek.“

Martin Bergman, tiskový mluvčí Jablonce

„O náhradním termínu musí rozhodnout řídící orgány soutěže, protože oba kluby se po odložení utkání na náhradním termínu nedohodly. Termínová listina je hodně nabitá, uvidíme, s jakým řešením řídící orgán přijde. S ohledem na nabitý program Plzně bylo těžké najít volné okénko. Jde o situaci, která se těžko předjímá dopředu a hlavně se těžko odkládá dopředu. V případě padání sněhu se dá předjímat, jak to bude vypadat, za čtyři, pět hodin. U mlhy je to specifické, řády určují rozhodčímu počkat co nejblíž k času zápasu, aby se předešlo tomu, že se to hodinu před zápasem odloží, minutu před výkopem se mlha zvedne a mohlo by se hrát, pak by byli všichni za hlupáky. Je to nepříjemné pro fanoušky, pro týmy, ale jde o situaci, která se bohužel těžko ovlivňuje. Mlha v Jablonci sedí prakticky celý den, počasí neporučíte. Chvílemi to vypadlo lépe, chvílemi hůř, teď je vidět na první dobrou, že je to špatné. Je to nebezpečné pro hráče, utrpěl by televizní přenos, VAR, mohlo by dojít ke zranění, dá se něco přehlídnout. Předpověď co se týká mlhy, není na nejbližší dny v Jablonci úplně dobrá, takže odkládat to třeba na zítra nedává úplně smysl. V Jablonci je specifické počasí, bohužel mlha se tady drží, u stadionu je les, z něj vyjde také hodně vlhkosti, k tomu se tady ochladilo. Není to dobré. Rozhodčí chodil na průběžné kontroly, nemohl rozhodnout dřív, protože by se mohlo stát, že se situace rapidně změní třeba vlivem větru. Muselo se čekat do poslední chvíle. Rozhodčí musí vynaložit veškeré možnosti a prostředky, aby se utkání odehrálo. Pak už nebylo zbytí a musel se zápas odložit.“