Trenér Vácha? Může překvapit, ale cíl je teď jediný: umlátit sezonu

Výrazný, nepřehlédnutelný, svůj. Lukáš Vácha coby fotbalista provokoval ne jen fanoušky Slavie, teď má ale před sebou další etapu a výzvu kariéry – v roli asistenta Davida Horejše pozvednout tápající Hradec Králové po odstoupení Václava Kotala. „S Lukášem se táhne spousta předsudků, ale on je velice inteligentní kluk, který se na tuhle dráhu dlouho připravoval,“ zazní ve speciálním díle Ligy naruby, který se věnuje stavu královéhradeckého klubu. „A ten rozhodně není v dobré kondici. Stadion sice stojí, ale bez posil se hraje jen těžko. Také mládež uvadá,“ říká v podcastu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Horejš teď s Váchou musejí udělat jedinou věc – umlátit nějak tuhle sezonu, protože týmu teče do bot,“ dodává.

Proč se Hradci nedaří? Jak je to s výměnou trávníku? Proč si Ondřej Kania vybral ke koupi místo Hradce Liberec? A jaký chce hrát tým vlastně fotbal? „David Horejš musí v tuhle chvíli ustoupit od svých jasných představ, které má o fotbale. Výstavba hry, kombinace, útok? Nemá na to mančaft, tak to prostě je. S tím narazí, je po přestupáku,“ varuje Fejgl.

Jaká je role Richarda Jukla v hradeckém sešupu?

Proč to nefunguje ani v mládeži?

Podivná vlastnická struktura klubu odrazuje kupce

Jak je to s výměnou trávníku?

Jsou v Hradci nejhůře placení hráči v lize?

Proč se nepodařilo sehnat posily?

U koho se učil Lukáš Vácha?

A proč vlastně Horejš narazil u Pelty?

