Koupil Slavii a... Žiju teď (skoro) jako Taylor Swift, říká miliardář Tykač

Do sedadla v prezidentské lóži v Edenu už usedl mnohokrát, ale tohle byla přece jen velká premiéra. Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač sledoval první, pohárové derby a porážku 2:3 coby nový majitel fotbalové Slavie – a také za neskutečně větší pozornosti, jíž se mu po koupi klubu dostává i v běžném životě (dá-li se to tak říct). O nově nabyté popularitě à la známá americká zpěvačka, vztahu s vlastníkem Sparty Danielem Křetínským či bossem Jaroslavem Tvrdíkem, ale i Messiho ubrousku se Tykač rozpovídal v rozhovoru pro klubový magazín Halftime. „Před deseti patnácti lety jsem na to ještě mentálně neměl. Do takového rozhodnutí musí člověk dozrát,“ řekl o akvizici Slavie. Projděte si, co nejzajímavějšího v interview padlo.

Křetínský: V klidu, ale bude legrace

„Deset let, pět titulů. To jsem řekl Jaroslavovi (Tvrdíkovi) i fanouškům. Víc by se mi tedy líbilo šest. Zase ale, jsem realista. Ekonomická síla Sparty byla dlouho úplně jinde a nyní je stejná jako naše... Po spoustě let, kdy byli ´pro ostudu světskou´, se mi zdá, že to začali dělat dobře. Nepřeceňoval bych to, že jsme s Danem Křetínským v nějakém zvláštním konfliktu. V byznysu jsme vedle sebe desítky let... Známe se opravdu dlouho a na našem vztahu se nic dramaticky nemění. Že bude legrace? Bude a já se na to všechno moc těším.“